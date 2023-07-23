«Барракас Сентраль» – «Арсенал» Саранди : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Барракас Сентраль» – «Арсенал» Саранди, который состоится 25 июля 2023 года

«Барракас Сентраль»

Команда не хватает звезд с неба в нынешнем сезоне, но и не болтается внизу турнирной таблицы. «Барракас Сентраль» занимает 13 место с 34 баллами и надеется еще войти в топ-9, чтобы принять участие в плей-офф турнира. В предстоящей игре с «Арсеналом» Саранди любой результат кроме победы будет приравниваться к большому провалу и потере хорошей возможности набрать очки.

21 июля «Барракас Сентраль» на своем поле уступил «Бока Хуниорс», а 18 числа смог переиграть на выезде «Тигре» (1:0).

«Арсенал» Саранди

«Арсенал» Саранди не может похвалиться результатами и местоположением в турнирной таблице. Команда идет на последней строчки с 18 баллами и отстает уже на четыре пункта от «Уракана», который идет впереди. Тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения в подготовку коллектива или же руководству следует менять сам тренерский штаб. Тем не менее, матч обещает быть интересным и порадовать любителей аргентинского футбола.

18 июля «Арсенал» Саранди уступил на своем поле «Институто» (0:2), а 10 числа на выезде отобрал очки у «Банфилда» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барракас Сентраль» – 1.85

Ничья – 3.3

Победит «Арсенал» Саранди – 4.7

Статистика

«Арсенал» Саранди проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Аргентины

Три из пяти домашних матчей «Барракас Сентраль» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Арсенал» Саранди проиграл на своем поле «Барракас Сентраль» оба последних матча

Прогноз

Поставить на победу «Барракас Сентраль», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что последняя команда турнирной таблицы Суперлиги Аргентины не сможет конкурировать в этом матче и не наберет очков.