Новые трансферные сюжеты в РПЛ. Сарри не верит в Захаряна, банда во «Фламенго»

1690315125

сегодня, 22:58

За некоторые сделки есть опасения.

Почти по всем самым громким потенциальным трансферам с участием клубов РПЛ есть новые подробности – рассказываем о последних инсайдах.

Малком – «Зенит» и «Аль-Хиляль» договариваются об условиях выплат

О достигнутой договоренности по трансферу бразильца с российским паспортом стало известно еще в воскресенье – генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что «сине-бело-голубые» получат 60 млн евро компенсации. Половину суммы шейхи должны выплатить сразу.

К слову, в рамках сделки, по последним данным, еще остались незаконченные дела – клубы должны согласовать условия выплат. Сообщается, что «Аль-Хиляль» выплатит компенсацию несколькими траншами. И уже после того как этот момент уладят, Малком отправится на Ближний Восток.

По слухам, заработать на продаже вингера сможет и «Барселона». Каталонцы имеют право на 7.5 процентов от суммы прибыли «Зенита» — петербуржцы покупали игрока у «блауграны» за 40 млн евро, а продали за 60, поэтому речь о 20 миллионах. Таким образом, испанцы претендуют на 1.5 млн евро

Вендел – все-таки вернулся в Россию выбор между Саудовской Аравией и Бразилией

Вряд ли после «демарша» бразильского полузащитника он задержится в «Зените» — сам футболист уже не раз дал понять, что хочет сменить команду, все сводится к ожиданию достойного предложения. В числе претендентов назывались «Фенербахче» и «Фламенго». Были слухи, что «сине-бело-голубые» пытались включить хавбека в сделку с «Аль-Хилялем» по Малкому – боссы коллектива отказались.

Сейчас Вендел все же вернулся в Санкт-Петербург. Вместе с тем есть слухи об интересе к игроку от двух клубов из Саудовской Аравии (конкретики еще не было) и предложении от «Фламенго». Бразильский коллектив готов выложить чемпионам России 13 млн евро. Руководство ждет ответа, при этом настроено оптимистично – клуб уже согласовал с полузащитником условия контракта.

Давинсон Санчес – с «Тоттенхэмом» договорились, дело за игроком

Договариваться с Дэниелом Леви и «Тоттенхэмом» — себе дороже. Возможно, отчасти из-за этого «Спартак» надеялся провернуть сделку по Ераковичу, но не срослось – пришлось вернуться к напряженным торгам. Днем ранее сообщалось, что москвичи предложили «шпорам» 12 млн евро и хотят согласовать контракт с Давинсоном в ближайшее время.

Позднее появился инсайд, что до оформления трансфера еще далеко – лондонцы устроили аукцион. Среди претендентов также назывались «Бетис» и «Галатасарай».

Сегодня картина уже другая – договоренность с англичанами есть, выбор остается за игроком. При этом у самого защитника есть определенные сомнения – стороны еще не согласовали условия контракта, свою роль играет и отстранение от еврокубков. Пока Давинсон не дал своего согласия, ни в чем нельзя быть уверенным.

Арсен Захарян – Сарри нужен новый Милинкович-Савич

История с хавбеком «Динамо» в «Лацио» развивалась стремительно, но теперь встала на паузу. Вчера сообщалось, что римляне договорились об отступных в размере 10+4 млн евро – теперь инсайд опровергли.

Вместе с тем у «орлов» есть альтернативный вариант – Дайчи Камада, который стал свободным агентом после ухода из «Айнтрахта». Выбрать могут только одного – и более предпочтительным считают трансфер японца. Во-первых, Маурицио Сарри просит у руководства исполнителя, который сразу сможет заменить ушедшего в «Аль-Хиляль» Сергея Милинковича-Савича, а Арсен для «Лацио» — приобретение на перспективу. Во-вторых, Камада – свободный агент, что тоже играет большую роль. Для подписания Арсена итальянский коллектив должен покинуть Тома Башич.

К слову, шансы еще есть – Камада близок к договоренности с «Атлетико» и просит контракт на 5 млн евро в год, а «Лацио» запросы полузащитника удовлетворить не может.

Клаудиньо – «Фламенго» и «Зенит» в тупике

Еще один бразилец, который хочет покинуть «Зенит» — при этом пока все идет к тому, что Клаудиньо останется.

«Зенит», по слухам, недоволен предлагаемыми «Фламенго» условиями сделки – боссы петербуржцев оценивают трансфер дороже. Также отмечалось, что на руку «сине-бело-голубым» играет договоренность с «Аль-Хилялем» по Малкому – в клубы якобы полагают, что удачное завершение переговоров заинтересует Клаудиньо рассмотреть клубы из Саудовской Аравии.

Да и во Фламенго» не уверены, что сделку удастся оформить. Сегодня появился инсайд, что предложение бразильцев составило 15 млн евро, но «Зенит» потребовал 25. Руководство коллектива готово улучшить условия.

Виллиан Роша – банда из РПЛ в Бразилии

Если договоренность по центрдефу ЦСКА будет достигнута, «Фламенго» соберет целую банду игроков, которые недавно выступали в РПЛ . «Красно-черные» могут подписать Вендела и претендуют на Клаудиньо, при этом в составе уже есть экс-латераль «Спартака» Айртон и бывший защитник «Динамо» Гильермо Варела.

Теперь сообщается об интересе к Виллиану Роше. По последним данным, бразильцам предложили подписать футболиста в конце июня – «армейцы» якобы готовы рассмотреть предложения в диапазоне 7-10 млн евро, в то же время имеют на руках вариант с клубом из Саудовской Аравии на 6 млн и с «Фенербахче» — на 20 млн.

К слову, агент Виллиана появившийся инсайд опровергает: