«Сентраль Кордоба» – «Атлетико» Тукуман : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Сентраль Кордоба» – «Атлетико» Тукуман, который состоится 29 июля 2023 года

«Сентраль Кордоба»

«Сентраль Кордоба» не стал командой, которая могла бы бороться за место в первой пятерке и очень много теряет очков практически на ровном месте. Коллектив располагается на 20 месте с 29 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Победить нынешнего соперника будет непросто, ведь он идет без поражений уже несколько матчей подряд. В случае победы, хозяева определенно смогут продвинуться вперед по турнирной таблице, но на зону плей-офф рассчитывать вряд ли стоит.

25 июля «Сентраль Кордоба» проиграл на выезде «Расингу» (1:3), а 17 числа на своем поле уступил «Индепендьенте» (0:1).

«Атлетико» Тукуман

«Атлетико» Тукуман показывает хорошие результаты и не пропускает уже несколько матчей подряд. В таблице коллектив поднялся уже на 15 место и смог набрать 34 балла, что на четыре пункта меньше, чем у «Годой Крус», занимающего крайнее место в зоне плей-офф. Чтобы иметь реальные шансы войти в топ-10, гостям необходимо постараться добиться максимального результата на выезде с нестабильным соперником.

23 июля «Атлетико» Тукуман обыграл на своем поле «Индепендьенте» (1:0), а 18 числа на выезде поделили очки с «Ньюэллс Олд Бойз» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сентраль Кордоба» – 2.35

Ничья – 3

Победит «Атлетико» Тукуман – 3.4

Статистика

«Атлетико» Тукуман проиграл только два матча из десяти последних матчей

«Сентраль Кордоба» выиграл лишь три поединка из десяти последних поединков

«Атлетико» Тукуман проиграл четыре из пяти последних матчей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Сентраль Кордоба», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. Предполагаем, хозяева за счет поддержки родных трибун смогут прервать серию без поражений соперника и набрать три очка.