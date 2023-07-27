«Дроэда Юнайтед» – «Слайго Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дроэда Юнайтед» – «Слайго Роверс», который состоится 28 июля 2023 года

«Дроэда Юнайтед»

В турнирной таблице чемпионата Ирландии на данный момент «Дроэда» занимает восьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «дрогов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры со «Слайго». 7 июля «нулёвку» раскатали «турки» в рамках матча 23-го тура чемпионата с командой «Шемрок Роверс». С разницей в пару мячей «Дроэда Юнайтед» в гостях одержала победу над «студентами».

21 июля со счётом 2:1 «дроги» обыграли дома «Слайго Роверс» в рамках матча 1/16 Кубка Ирландии.

«Слайго Роверс»

На одну строчку выше «Дроэды» находятся в турнирной таблице Премьер-дивизиона «красно-белые» на текущий момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Слайго» за последнее время. В рамках товарищеского матча с разницей в один мяч «красно-белые» взяли верх над дублем шотландского «Селтика». В сухую, поразив трижды ворота соперника, «Слайго Роверс» выиграл у команды «Корк Сити» в матче 24-го тура.

Как мы уже упомянули ранее, в недавнем матче «красно-белые» в гостях уступили «Дроэде». После первого тайма «красно-белые» вели в счёте, но не сумели удержать преимущество.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дроэда Юнайтед» – 2.40

Ничья – 3.40

Победит «Слайго Роверс» – 2.95

Победит «Дроэда Юнайтед» с форой -1.5 – 4.50

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

В одной игре из пяти последних «дроги» проиграли

За тот же период «красно-белые» уступили своим соперникам в двух поединках.

Прогноз

Встречи данных команд на футбольном поле не отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle на тотал меньше 2.5 голов за игру предлагает коэффициент 1.84. Скорее всего, больше двух голов на двоих в предстоящем матче болельщики не увидят.