«Америка Минейро» – «Палмейрас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Америка Мнейро» – «Палмейрас», который состоится 30 июля 2023 года

«Америка Минейро»

«Кролики» в турнирной таблице чемпионата Бразилии находятся на текущий момент на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи. После серии пенальти в 1/4 плей-офф Кубка Бразилии «Америка» проиграла «Коринтиансу». В 1/16 плей-офф Южноамериканского кубка «Америка Минейро» выбила чилийскую команду «Коло Коло».

На прошлых выходных ничейным исходом завершилась игра прошлого тура Серии A с «Фламенго».

«Палмейрас»

В турнирной таблице чемпионата «зелёно-белые» занимают на сегодняшний день четвёртое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Палмейраса» за последнее время. В четвертьфинале Кубка Бразилии с общим счётом 1:3 «поросята» проиграли «Сан-Паулу». В позапрошлом туре «нулёвку» раскатали «зелёно-белые» с «Интернасьоналем».

22 июля со счётом 3:1 «Палмейрас» взял верх над «Форталезой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Америка Минейро» – 3.55

Ничья – 3.45

Победит «Палмейрас» – 2.09

Победит «Палмейрас» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Из пяти крайних матчей в трёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру

Три поражения потерпели «кролики» в пяти последних матчах

За аналогичный период «зелёно-белые» уступили в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.09 на победу «Палмейраса». На данном этапе «поросята» объективно сильнее своего оппонента. С небольшим счётом, но гости в предстоящей игре одержат победу.