«Гояс» – «Гремио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Гояс» – «Гремио», который состоится 31 июля 2023 года

«Гояс»

В Серии A на сегодняшний день «Гояс» занимает шестнадцатое место. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. С разницей в один мяч «попугаи» уступили «Сантосу» со счётом 3:4 в рамках матча 14-го тура чемпионата Бразилии. В позапрошлом туре Серии A «зелёно-белые» дома разошлись миром с «Атлетико Минейро» (0:0).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Гояс» одержал победу в гостях над «Крузейро».

«Гремио»

«Мушкетёры» в турнирной таблице чемпионата Бразилии на данный момент находятся на второй строчке. «Гремио» отстаёт от «Ботафого» уже на одиннадцать очков. Вспомним недавние футбольные поединки «бессмертных трёхцветных». С общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «мушкетёры» обыграли команду «Баия» в рамках 1/4 плей-офф Кубка Бразилии. В позапрошлом туре Серии A с минимальным счётом «Гремио» дома выиграло у «Атлетико Минейро».

27 июля со счётом 0:2 «мушкетёры» в первой полуфинальной игре Кубка Бразилии проиграли «Фламенго».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гояс» – 3.05

Ничья – 3.30

Победит «Гремио» – 2.38

Победит «Гремио» с форой -1.5 – 4.50

Обе забьют — нет – 1.96

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх поединках из десяти крайних «Гояс» выиграл

За аналогичный период «бессмертные трёхцветные» в шести матчах взяли верх над своими соперниками.

Прогноз

Слишком большое отставание от первой строчки турнирной таблицы у «мушкетёров». Терять очки в будущей встрече с «Гоясом» гости не станут. На победу «Гремио» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.38.