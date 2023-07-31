«Флуминенсе» – «Палмейрас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Флуминенсе» – «Палмейрас», который состоится 6 августа 2023 года

«Флуминенсе»

На сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Бразилии «Флуминенсе» занимает пятое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием команды. 16 июля в рамках матча 15-го тура Серии A «Большой Флу» разошёлся миром с «Фламенго». В позапрошлом туре «Коритиба» на своём поле взяла верх над «командой воинов» в матче следующего тура Серии A (2:0).

На прошлых выходных с минимальным счётом «трёхцветные» одержали победу над «Сантосом».

«Палмейрас»

«Поросята» в турнирной таблице чемпионата входят на данный момент в тройку самых сильных команд Бразилии. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В матче 15-го тура Серии A «зелёно-белые» раскатали «нулёвку» с «Интернасьоналем» на их поле. Через неделю на своём поле «Палмейрас» взял верх над «Форталезой» в рамках матча следующего тура чемпионата.

Со счётом 4:1 «поросята» одержали победу над командой «Америка Минейро» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Флуминенсе» – 2.60

Ничья – 3.25

Победит «Палмейрас» – 2.65

Победит «Флуминенсе» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Три поражения потерпели «трёхцветные» в десяти последних матчах

За аналогичный период «поросята» проиграли в четырёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.69 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Именно такой исход в предстоящем матче наиболее вероятен, если опираться на статистику личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи.