«Флуминенсе» – «Палмейрас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Флуминенсе» – «Палмейрас», который состоится 6 августа 2023 года
«Флуминенсе»
На сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Бразилии «Флуминенсе» занимает пятое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием команды. 16 июля в рамках матча 15-го тура Серии A «Большой Флу» разошёлся миром с «Фламенго». В позапрошлом туре «Коритиба» на своём поле взяла верх над «командой воинов» в матче следующего тура Серии A (2:0).
На прошлых выходных с минимальным счётом «трёхцветные» одержали победу над «Сантосом».
«Палмейрас»
«Поросята» в турнирной таблице чемпионата входят на данный момент в тройку самых сильных команд Бразилии. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В матче 15-го тура Серии A «зелёно-белые» раскатали «нулёвку» с «Интернасьоналем» на их поле. Через неделю на своём поле «Палмейрас» взял верх над «Форталезой» в рамках матча следующего тура чемпионата.
Со счётом 4:1 «поросята» одержали победу над командой «Америка Минейро» на их поле.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Флуминенсе» – 2.60
- Ничья – 3.25
- Победит «Палмейрас» – 2.65
- Победит «Флуминенсе» с форой -1.5 – 4.85
- Обе забьют — нет – 1.92
- Обе забьют — да – 1.81
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.09
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69
Статистика
- Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Три поражения потерпели «трёхцветные» в десяти последних матчах
- За аналогичный период «поросята» проиграли в четырёх встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.69 на тотал меньше 2.5 голов за игру. Именно такой исход в предстоящем матче наиболее вероятен, если опираться на статистику личных матчей команд при прогнозировании исхода будущей встречи.