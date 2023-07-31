«Крузейро» – «Ботафого»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Крузейро» – «Ботафого», который состоится 7 августа 2023 года
«Крузейро»
После семнадцати туров текущего сезона «Крузейро» занимает десятое место в турнирной таблице бразильской Серии A. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «лисов», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Ботафого». В матче 15-го тура ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Коритибой» (0:0). С минимальным счётом в позапрошлом туре «Крузейро» на своём поле проиграло команде «Гояс».
На прошлых выходных вничью со счётом 3:3 сыграли «синие» в гостях с «Атлетико Паранаэнсе».
«Ботафого»
«Одинокая звезда» на данный момент в Серии A находится на первой строчке турнирной таблицы, опережая на двенадцать очков ближайшего конкурента. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В 1/16 плей-офф Южноамериканского кубка «Ботафого» с общим счётом 3:1 по сумме двух встреч выиграло у аргентинской команды «Патронато». В позапрошлом туре со счётом 2:2 вничью сыграли «победоносные» с «Сантосом».
30 июля со счётом 4:1 «Одинокая звезда» взяла верх над «Коритибой».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Крузейро» – 2.25
- Ничья – 3.25
- Победит «Ботафого» – 3.15
- Победит «Крузейро» с форой -1.5 – 4.25
- Обе забьют — нет – 1.75
- Обе забьют — да – 2.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58
Статистика
- Из пяти крайних матчей четыре завершились ничейным исходом
- Только в одной игре из пяти последних «Крузейро» выиграло
- За тот же период футбольный клуб «Ботафого» одержал победы в трёх встречах.
Прогноз
От конкурентов «Ботафого» оторвалось на двенадцать очков. Если гости в предстоящем матче немного расслабятся, то «лисы» могут этим воспользоваться. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на ничью.