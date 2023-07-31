«Крузейро» – «Ботафого»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Крузейро» – «Ботафого», который состоится 7 августа 2023 года

«Крузейро»

После семнадцати туров текущего сезона «Крузейро» занимает десятое место в турнирной таблице бразильской Серии A. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «лисов», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «Ботафого». В матче 15-го тура ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Коритибой» (0:0). С минимальным счётом в позапрошлом туре «Крузейро» на своём поле проиграло команде «Гояс».

На прошлых выходных вничью со счётом 3:3 сыграли «синие» в гостях с «Атлетико Паранаэнсе».

«Ботафого»

«Одинокая звезда» на данный момент в Серии A находится на первой строчке турнирной таблицы, опережая на двенадцать очков ближайшего конкурента. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В 1/16 плей-офф Южноамериканского кубка «Ботафого» с общим счётом 3:1 по сумме двух встреч выиграло у аргентинской команды «Патронато». В позапрошлом туре со счётом 2:2 вничью сыграли «победоносные» с «Сантосом».

30 июля со счётом 4:1 «Одинокая звезда» взяла верх над «Коритибой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крузейро» – 2.25

Ничья – 3.25

Победит «Ботафого» – 3.15

Победит «Крузейро» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 1.75

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

Из пяти крайних матчей четыре завершились ничейным исходом

Только в одной игре из пяти последних «Крузейро» выиграло

За тот же период футбольный клуб «Ботафого» одержал победы в трёх встречах.

Прогноз

От конкурентов «Ботафого» оторвалось на двенадцать очков. Если гости в предстоящем матче немного расслабятся, то «лисы» могут этим воспользоваться. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на ничью.