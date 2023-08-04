«Шеффилд Уэнсдей» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Шеффилд Уэнсдей» – «Саутгемптон», который состоится 4 августа 2023 года

«Шеффилд Уэнсдей»

В Лиге 1 чемпионата Англии «совы» заняли третье место, и по результатам плей-офф команда вышла в Чемпионшип. Вспомним недавние футбольные встречи с участием команды из Шеффилда. В финальном матче плей-офф за право выхода в Чемпион Лигу «Шеффилд Уэнсдей» с минимальным счётом после дополнительного времени взял верх над «Барнсли». В межсезонье «бело-синие» провели шесть товарищеских матчей, из которых только в одной встрече «совы» одержали победу. 25 июля с минимальным счётом «Уэнсдей» проиграл с минимальным счётом «Донкастеру».

На прошлых выходных со счётом 1:2 «Шеффилд Уэнсдей» уступил команде «Лутон Таун».

«Саутгемптон»

«Святые» в прошлом сезоне Премьер-лиги заняли последнее место и вылетели в Чемпион Лигу. Рассмотрим несколько матчей команды за последнее время. В заключительном туре сезона 2022/2023 Премьер-лиги «Саутгемптон» порадовал своих поклонников забитыми голами. Со счётом 4:4 вничью «святые» сыграли с «Ливерпулем». В июле месяце команда из Саутгемптона провела пять товарищеских встреч. Только в одной из них «красно-белые» обыграли своего оппонента. 25 июля с разницей в один мяч «святые» уступили «Борнмуту» (2:3).

Со счётом 0:1 «Саутгемптон» проиграл на прошлых выходных нидерландской команде «Алкмар Занстрек».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Уэнсдей» – 3.00

Ничья – 3.40

Победит «Саутгемптон» – 2.36

Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.02

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.80

Статистика

Семь очных встреч команд к ряду завершились в основное время исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Четыре победы одержали «совы» в десяти последних матчах

За тот же период «святые» выиграли своего соперника только в одной встрече

Прогноз

Несмотря на то, что «святые» из высшего футбольного дивизиона чемпионата Англии вылетели, опыт игр с сильными командами Премьер-лиги поможет в предстоящем матче взять верх над «совами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.36 на победу «Саутгемптона».