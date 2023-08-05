«Спартак» Москва – «Пари НН» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Спартак» Москва – «Пари НН», который состоится 08 августа 2023 года

«Спартак»

«Красно-белые» хорошо стартовали в этом сезоне и вместе с «Краснодаром» возглавляют турнирную таблице РПЛ , набрав по девять очков. В первом туре кубка России «Спартак» также одержал победу и теперь имеет отличную возможность закрепить свой успех и единолично продолжить возглавлять свою группу. Любой результат кроме победы не устроит ни клуб, ни болельщиков.

05 августа «Спартак» разгромил на выезде «Рубин» (4:1), а 31 июля скромно обыграл на своем поле «Балтику» (2:1).

«Пари НН»

У команды из Нижнего Новгорода непростая ситуацию в чемпионате и в такой ситуации кубок России немного уходит на второй план. Коллектив постарается достойно противостоять в Москве лидеру чемпионата России, но вряд ли их кто-нибудь осудит за поражение. Тем не менее, в футболе бывает всякое и гости вполне способны в отдельных случая на сенсацию. Матч определенно стоит того, чтобы прийти и посмотреть его на стадионе, кто имеет такую возможность.

05 августа «Пари НН» минимально проиграл на выезде «Краснодару» (0:1), а 29 июля поделил очки на выезде с «Уралом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.55

Ничья – 4.3

Победит «Пари НН» – 5.7

Статистика

«Спартак» выиграл все четыре официальные встречи в новом сезоне

«Пари НН» проиграл семь из десяти последних выездных поединков

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» выиграл всего одну игру из четырех последних с командой из Нижнего Новгорода

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. На данный момент между клубами большая разница и совершенно разные турнирные задачи. Предполагаем, что у хозяев не будет проблем с результатом в этом матче.