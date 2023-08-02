Много голов, судейские скандалы и равная игра. Коротко о главном на старте РПЛ

1691000881

вчера, 21:28

А еще «Зенит» растерялся, что важно.

Чемпион дарит фору преследователям

Лавочка может закрыться, но «Зенит» уже потерял два очка против «Ростова». В двух играх РПЛ команда Семака лишь трижды попала в створ чужих ворот. И причина не в эксперименте с переходом на пять защитников. Без Кузяева, Родригао, Вендела и Малкома в основе другая команда, заметно слабее чемпионской версии. Двоих из четверки попробуют вернуть в основу, добавив новичка Марио Фернандеса. Но усилий может оказаться мало, чтобы «Зенит» играючи защитил титул. Если в ближайших турах Семак снова потеряет очки – он сыграет с «Динамо» и «Крыльями Советов», то станет ещё веселее для конкурентов и сложнее для петербуржцев. Не удивляет желание вернуть Азмуна.

Результативность опять радует публику

Голевые показатели нового сезона еще выше, чем средний показатель прошлого. В шестнадцати матчах забили 51 гол, по 3.19 за поединок. Атака снова явно побеждает оборону, еще и нереализованных моментов хватало. Предсказуемый и яркий ход событий. Причем голкиперы часто не у дел, как в прошлом сезоне. У команд больше месяца, чтобы найти крутых защитников, но у всех московских клубов и парочки других заметные недочеты в центре обороны. Ни у кого нет фундамента, чтобы ставить «автобусы», и это здорово. Неудивительно, что впервые в истории РПЛ защитник забил в четырех турах подряд с учетом прошлого сезона, Тикнизяна из «Локомотива» просто некому поймать.

В новом сезоне пока нет слабых команд

Теоретически могут развалиться «Оренбург» Ярошика и «Факел» Евсеева. Но пока за чешского специалиста играют крутые аргентинцы. А Вадима Валентиновича поддерживают фанаты в Воронеже. Соперники не загнали середняков в моральную яму. Новички «Рубин» и «Балтика» оставили приятное впечатление, их тренеры Рахимов и Игнашевич ставят крепкий футбол. Вряд ли увидим повторение печальных историй «Торпедо» — не были готовы к РПЛ из-за слабой селекции, и «Химок» — клуб развалили изнутри лишними перестановками. Переживать могут фанаты «Пари НН», а еще у «Балтики» скромный состав. Но чистых «пассажиров» в РПЛ в новом сезоне не видно. Надеемся, в этом пункте не будет изменений до конца сезона. «Химки» ведь тоже не сразу всплыли вверх брюхом.

У московских клубов симпатичный футбол

Странно писать это после ноля побед у «Динамо», поражения ЦСКА от «Урала» и ничьей «Локомотива» против «Рубина»? Но есть ведь игра в футбол, а не только счет. Например, у «Спартака» две непростые победы. «Динамо» надо взрослее защищать преимущество по ходу матча. ЦСКА на фоне кадровых проблем быстро собрался после редкой ошибки Акинфеева с «Уралом». «Локомотив» мог переиграть «Рубин», а против «Факела» команда из Москвы показала умение работать под давлением в гостях. Во всех столичных случаях можно прогнозировать прогресс. Недоработки можно исправить, ни одна команда пока не утонула, как московские клубы любят делать по очереди. Вся четверка пошумит, даже если в отдельных их матчах будут судейские проколы, как у ЦСКА в Грозном.

Арбитры вернулись к пошлому судейству

Новый босс арбитров серб Мажич заявил, что было много правильных решений. Это как выгораживать хирурга, который вместо удаления аппендикса отрезал человеку палец и удачно пришил обратно. Одна результативная ошибка рефери может быть важнее сотни дежурных правильных решений. У многих команд есть нарекания на рефери. Где-то протесты отклоняют, Семаку оставили в силе удаление после игры с «Ростовом». ЦСКА получил отмену красной карточки Гайича, ведь Безбородов не имел права удалять Милана и повторять удар с «точки» после того, как соперник «армейцев» не реализовал пенальти в бою с Акинфеевым. «Динамо» интересна оценка эпизода на последних секундах в Самаре, потому как могли заработать пенальти и три очка. Мажич обещал не выгораживать рефери, даже Безбородова. Но общее впечатление от работы арбитров скверное. Судьи расслабились, ведь в прошлом сезоне была лишь скромная борьба за выживание, а чемпиона знали заранее.

Нужно пополнение для компенсации потерь

Клубам РПЛ стало намного сложнее вести переговоры. Европейские продавцы легко находят отговорки, чтобы отказать в трансфере футболиста. А команды из Южной Америки прекрасно знают, что можно торговаться агрессивнее. И травм меньше не становится, а дополнительно надо морально быть готовым к новым продажам после Малкома. Касается разных клубов, ведь Сперцян, Тикнизян, Захарян и другие ценные футболисты, вроде Вендела, могут покинуть РПЛ . Нужны классные новички, потому что пополнение бывает удачным. Гарре недавно в «Крыльях Советов» и РПЛ , а уже важный и полезный футболист для Осинькина. Бонгонда приехал пару недель назад, но сильно стартовал в «Спартаке». Хотя вингер не новый Халк или Данни, успешная игра крепких, пусть и не выдающихся игроков, вроде форварда Фамейе из «Рубина», открывает двери в комнату надежды. Сезон РПЛ получится крутым, если скауты удачно поработают до закрытия трансферного окна 14 сентября.

За полтора месяца трансферы могут перекроить расклады на сезон в разных частях таблицы. Параллельно важно делать текущие выводы и не переоценивать разовые неудачи. Генеральные выводы имеются. У «Зенита» больше проблем, чем раньше. Атака снова явно побеждает оборону. Судьи не изменились к лучшему. Но адекватные точечные оценки команд получится сделать примерно после пятого тура и матча «Спартака» и «Зенита».