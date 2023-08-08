«Динамо» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Динамо» – «Краснодар», который состоится 09 августа 2023 года
«Динамо» Москва
Динамовцы в последнем туре сполна реабилитировались перед болельщиками за неудачи на старте сезона, однако впереди еще предстоит много работы. В кубке России коллектив смог выжать лишь один пункт с первого тура и теперь необходимо обыгрывать одного из лидеров РПЛ, которому уже был проиграл первый тур в чемпионате. Матч имеет дополнительную интригу и будет интересным не только для поклонников клубов, но и нейтральным болельщикам.
6 августа «Динамо» Москва обыграло на выезде «Зенит» (3:2), а 29 июля упустило победу с «Крыльями Советов» (3:3).
«Краснодар»
«Краснодар» является еще одним интересным объектом, за которым интересно наблюдать в нынешнем сезоне. «Быки» набрали максимальное количество очков в РПЛ, но проиграли «Спартаку» в первом туре кубка России (1:2). В матче с «Динамо» гостям нельзя уезжать без очков, ведь тогда возможность выйти с первых двух мест значительно осложнится. Поединок является одним из центральных в этот игровой вечер.
04 августа «Краснодар» минимально одолел «Пари НН» (1:0), а 30 июля справился на своем поле с «Сочи» (2:0). Оба матча прошли в рамках РПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Москва – 2.25
- Ничья – 3.85
- Победит «Краснодар» – 2.95
Статистика
- «Динамо» Москва одержало шесть побед в десяти последних матчах при трех поражениях
- «Краснодар» проиграл лишь один поединок из десяти последних в основное время
- Клубы обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей
Прогноз
Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. В кубке России команды играют более раскрепощенно и поэтому, мы предполагаем, что они порадуют зрителей результативной встречей.