«Динамо» – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Динамо» – «Краснодар», который состоится 09 августа 2023 года

«Динамо» Москва

Динамовцы в последнем туре сполна реабилитировались перед болельщиками за неудачи на старте сезона, однако впереди еще предстоит много работы. В кубке России коллектив смог выжать лишь один пункт с первого тура и теперь необходимо обыгрывать одного из лидеров РПЛ , которому уже был проиграл первый тур в чемпионате. Матч имеет дополнительную интригу и будет интересным не только для поклонников клубов, но и нейтральным болельщикам.

6 августа «Динамо» Москва обыграло на выезде «Зенит» (3:2), а 29 июля упустило победу с «Крыльями Советов» (3:3).

«Краснодар»

«Краснодар» является еще одним интересным объектом, за которым интересно наблюдать в нынешнем сезоне. «Быки» набрали максимальное количество очков в РПЛ , но проиграли «Спартаку» в первом туре кубка России (1:2). В матче с «Динамо» гостям нельзя уезжать без очков, ведь тогда возможность выйти с первых двух мест значительно осложнится. Поединок является одним из центральных в этот игровой вечер.

04 августа «Краснодар» минимально одолел «Пари НН» (1:0), а 30 июля справился на своем поле с «Сочи» (2:0). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 2.25

Ничья – 3.85

Победит «Краснодар» – 2.95

Статистика

«Динамо» Москва одержало шесть побед в десяти последних матчах при трех поражениях

«Краснодар» проиграл лишь один поединок из десяти последних в основное время

Клубы обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. В кубке России команды играют более раскрепощенно и поэтому, мы предполагаем, что они порадуют зрителей результативной встречей.