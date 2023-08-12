«ПСЖ» – «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» – «Лорьян», который состоится 12 августа 2023 года
«ПСЖ»
«ПСЖ» потерял много звездных возрастных игроков, а Луис Энрике будет создавать новый коллектив, который в будущем должен побороться за Лигу Чемпионов. Не забывают парижане и о Лиге 1, но ее выиграть гораздо проще, что не раз уже доказывали многочисленные тренеры с «ПСЖ». Хозяева обязаны обыгрывать «Лорьян» на своем поле и набирать первые пункты в новом сезоне, а осечка с результатом вызовет сразу немало вопросов.
3 августа «ПСЖ» обыграл «Чонбук Моторс» (3:0), а первого числа уступил «Интеру» (1:2). Оба матча были товарищескими.
«Лорьян»
Команда всю первую половину прошлого сезона держалась среди лидеров, но потом небольшой резерв команды дал о себе знать, и команда закончила в середине таблицы. Тем не менее, «Лорьян» стал командой, которая может создавать проблемы любому сопернику в Лиге 1 и отыгрывать с неприятных счетов. Любые набранные очки станут хорошим результатом для гостей в этой встрече.
5 августа «Лорьян» проиграл на выезде «Борнмуту» (0:2), а ранее обыграл «Нант» (3:1). Оба матча были товарищескими.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 1.44
- Ничья – 5
- Победит «Лорьян» – 7.6
Статистика
- «Лорьян» проиграл лишь один матч из шести последних во всех турнирах
- «ПСЖ» одержал всего четыре победы в десяти последних матчах во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Предполагаем, что хозяева постараются ярко сыграть в первом матче чемпионата с новым тренером и одержат победу с разницей минимум в 2 мяча.