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«ПСЖ» – «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:45
«ПСЖ» – «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» – «Лорьян», который состоится 12 августа 2023 года

«ПСЖ»

«ПСЖ» потерял много звездных возрастных игроков, а Луис Энрике будет создавать новый коллектив, который в будущем должен побороться за Лигу Чемпионов. Не забывают парижане и о Лиге 1, но ее выиграть гораздо проще, что не раз уже доказывали многочисленные тренеры с «ПСЖ». Хозяева обязаны обыгрывать «Лорьян» на своем поле и набирать первые пункты в новом сезоне, а осечка с результатом вызовет сразу немало вопросов.

3 августа «ПСЖ» обыграл «Чонбук Моторс» (3:0), а первого числа уступил «Интеру» (1:2). Оба матча были товарищескими.

«Лорьян»

Команда всю первую половину прошлого сезона держалась среди лидеров, но потом небольшой резерв команды дал о себе знать, и команда закончила в середине таблицы. Тем не менее, «Лорьян» стал командой, которая может создавать проблемы любому сопернику в Лиге 1 и отыгрывать с неприятных счетов. Любые набранные очки станут хорошим результатом для гостей в этой встрече.

5 августа «Лорьян» проиграл на выезде «Борнмуту» (0:2), а ранее обыграл «Нант» (3:1). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «ПСЖ» – 1.44
  • Ничья – 5
  • Победит «Лорьян» – 7.6

Статистика

  • «Лорьян» проиграл лишь один матч из шести последних во всех турнирах
  • «ПСЖ» одержал всего четыре победы в десяти последних матчах во всех турнирах
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Предполагаем, что хозяева постараются ярко сыграть в первом матче чемпионата с новым тренером и одержат победу с разницей минимум в 2 мяча.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 12:15
Многие конечно привыкли, что в Лиге 1 есть парижский клуб, который всех громит и никому не оставляет шансов. Но сейчас у команды есть много причин, чтобы этого не делать. Например, не понятная ситуация с Мбаппе, вливание новых игроков в ритм команды, в общем, вряд ли им удастся сыграться на отлично в один миг. Также, важно вспомнить и очные встречи команд за прошлый сезон, их было две, и в одной Лорьян победил 3:1, а в другой уступил, но всего лишь в один мяч. Наверняка у них получится и сейчас выдержать фору.
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