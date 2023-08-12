«ПСЖ» – «Лорьян» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 « ПСЖ » – «Лорьян», который состоится 12 августа 2023 года

« ПСЖ »

« ПСЖ » потерял много звездных возрастных игроков, а Луис Энрике будет создавать новый коллектив, который в будущем должен побороться за Лигу Чемпионов. Не забывают парижане и о Лиге 1, но ее выиграть гораздо проще, что не раз уже доказывали многочисленные тренеры с « ПСЖ ». Хозяева обязаны обыгрывать «Лорьян» на своем поле и набирать первые пункты в новом сезоне, а осечка с результатом вызовет сразу немало вопросов.

3 августа « ПСЖ » обыграл «Чонбук Моторс» (3:0), а первого числа уступил «Интеру» (1:2). Оба матча были товарищескими.

«Лорьян»

Команда всю первую половину прошлого сезона держалась среди лидеров, но потом небольшой резерв команды дал о себе знать, и команда закончила в середине таблицы. Тем не менее, «Лорьян» стал командой, которая может создавать проблемы любому сопернику в Лиге 1 и отыгрывать с неприятных счетов. Любые набранные очки станут хорошим результатом для гостей в этой встрече.

5 августа «Лорьян» проиграл на выезде «Борнмуту» (0:2), а ранее обыграл «Нант» (3:1). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 1.44

» – 1.44 Ничья – 5

Победит «Лорьян» – 7.6

Статистика

«Лорьян» проиграл лишь один матч из шести последних во всех турнирах

« ПСЖ » одержал всего четыре победы в десяти последних матчах во всех турнирах

» одержал всего четыре победы в десяти последних матчах во всех турнирах Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз