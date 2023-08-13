Чемпионы Европы неожиданно потеряли тренера. В сборной Италии мечтают о Спаллетти

1691941701

вчера, 18:48

Манчини подал в отставку за месяц до важных игр.

Многие фанаты рады уходу Манчини

Итальянцы не сыграли на чемпионате мира в Катаре. Не прошли Северную Македонию, но в стыковые матчи попали, поскольку Манчини уступил в группе Швейцарии. Можно винить Жоржиньо из-за неудачных пенальти в отборе, но на поле целая команда. Манчини стоило уволить ещё тогда. Но поскольку Федерацией футбола Италии управляет непонятный Габриэле Гравина, то Роберто остался.

Вспоминали серию Манчини из 37 матчей без поражений, но лучше прислушаемся к человеку, который возродил итальянский футбол – Арриго Сакки:

Итальянский футбол страдает из-за культурной отсталости, в нем нет новых идей. Другие страны развиваются, а мы отстаем на 60 лет. Я говорю об этом четко. В меньшей степени в ситуации виноваты игроки и тренер. Это институциональная проблема.

Манчини с игроками не могут сами изменить институции, виноваты также люди с властью. После вылета от Северной Македонии заговорили о назначении Раньери, Пирло и Де Дзебри. Как показал опыт последнего в «Брайтоне», могли получить симпатичную играющую в мяч сборную Италии. Но вряд ли молодой наставник бросил бы клубный футбол, чтобы работать на итальянских чиновников. Манчини не идеальный тренер, но тоже стал заложником окружения.

Выходы итальянских клубов в финалы еврокубков и наличие россыпи небесталанных тренеров не мешает находиться в системном финансовом и идейном кризисе. Манчини сенсационно подал в отставку. Роберто в последнее время был в плохом моральном состоянии, ведь умерли его друзья Михайлович и Виалли. Манчини увидел, что никто из чиновников не планирует менять систему подготовки сборных.

На днях тренер искал компромисс, ему предложили курировать все сборные Италии, но в итоге получили отставку. И простые итальянцы в комментариях спрашивают, когда уйдет президент федерации вслед за тренером. Хотя Манчини благодарят за чудесную победу на Евро, спустя два года после триумфа Роберто зашел в тупик. Скуадру надо спасать, ведь группа у них непростая.

Италия уступила Англии 1:2 и обыграла аутсайдера Мальту 2:0, но через месяц поединки против северных македонцев и украинцев. Замена наставника — очень рискованный, но интригующий шаг. Особенно если учесть список кандидатов вместо Манчини и приличную статистику Роберто с Италией – лишь 9 поражений в 61 матче.

Конте и Спаллетти – наставники мечты

Чиновники звонят Спаллетти, ведь он покинул чемпионский «Наполи». Народ на стороне Лучано, но ему вряд ли стоит бросать домик в деревне. Тренер не изучал сборную Италии и получит мало времени на подготовку к решающим поединкам. Отбор Евро-2024 усечен из-за чемпионата мира зимой, поэтому впереди шесть решающих матчей за два месяца. Для Спаллетти работа со сборной это честь, но надо оценивать риски.

У Конте больше причин согласиться. Но как часто команды, вроде Скуадры, защищают чемпионские титулы? Испания выиграла два Евро подряд, но у «Красной Фурии» был метод игры. А на поле находились победители Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и будущие победители из «Реала». У Италии состав скромнее, времена Каннаваро и Буффона позади. Решение Джанлуиджи завершить карьеру словно подводит итог под эпохой с победой на ЧМ .

А теперь рядом со звездами, вроде Доннаруммы, Жоржиньо, Бареллы и Кьезы, в составе сборной добротные, но средние футболисты. Также постарели защитники. Пора наигрывать в центре обороны Бастони и Скальвини из «Аталанты», но у нового тренера не будет времени. По именам у Италии хорошая команда, но игра не блещет оригинальностью, Евро-2020 стал счастливым исключением.

Могут назначить молодого тренера

Начинается новая эра. Буффон стал главой делегации сборной Италии неделю назад. Теперь у Джанлуиджи будет новый начальник. Решение Манчини уйти за 10 месяцев до старта Евро-2024 указывает на проблемы, часть из которых не афишируют. В ближайшие дни обещали назвать имя наставника. Если им станет Спаллетти, то вряд ли фанаты начнут жаловаться.

А вот кандидатуры Каннаваро и Гаттузо вызовут споры. Слишком резкий переход к наставникам, которые ничего серьезного в новой профессии не выиграли. Конечно, Манчини запомнился слабой работой в «Зените», где ему было скучно даже с дорогими аргентинцами в составе. Но в «Манчестер Сити» и «Интере» у Роберто случались успехи, хотя это не значит, что речь о великом наставнике.

Не все чемпионы мира и победители Лиги чемпионов являются легендарными тренерами. Но на Евро-2020 Манчини идеально подошел сборной Италии. Еще один успех маловероятен, Конте и Спаллетти могут синхронно отказаться. Тогда выберут дерзкого человека, вроде Каннаваро. Обладатель «Золотого мяча» это один из самых верных напарников Буффона в карьере. Но в 49 лет тренера Фабио звали в бывший клуб Оздоева в Турцию, а не приглашали в «Ювентус».

Фабио не справился с «Беневенто», но за счет репутации может удостоиться чести возглавить Скуадру Адзурру. Соперники по группе Саутгейт и Ребров попробуют использовать нежданную перемену в свою пользу в отборе. Но даже если команду Италии поручат Спаллетти, раньше следующего лета от Лучано не стоит ждать великолепного футбола. Прошла смена поколений, нехватка звезд налицо, а за идеи в Серии А отвечают легионеры. Ким, Лоботка, Кварацхелия и Осимхен создали чемпионский «Наполи».

У Италии не состав уровня Франции или Англии. Нет испанской системы подготовки, зато есть кризис идей в сборной, как у немцев. Италия в списке фаворитов Евро, но в Лиге Наций вылетели от будущих чемпионов из Испании. Манчини устал уступать, хотя экстренность ухода намекает на саудовский след. А если нет, то просто поссорился с чиновниками, ведь за месяц до важных игр тренеры сборных обычно не уходят.