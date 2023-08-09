Лопетеги уволен из «Вулверхэмптона»

Пресс-служба «Вулверхэмптона» объявила об отставке Хулена Лопетеги с должности главного тренера клуба.
Испанский специалист тренировал «волков» с ноября 2022 года.
Пресс-служба «Вулверхэмптона» объявила об отставке Хулена Лопетеги с должности главного тренера клуба.
Испанский специалист тренировал «волков» с ноября 2022 года.
https://youtu.be/zjq-bfKReG4
Спокойной ночи!
Спокойной ночи!
Продолжающие нарушать правила во время нахождения их аккаунтов на премодерации пользователи имеют повышенный шанс получить пожизненный бан за регулярное нарушение правил.
Ваш аккаунт сейчас на премодерации за частые нарушения правил, кстати.
Продолжающие нарушать правила во время нахождения их аккаунтов на премодерации пользователи имеют повышенный шанс получить пожизненный бан за регулярное нарушение правил.
Ваш аккаунт сейчас на премодерации за частые нарушения правил, кстати.