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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Лопетеги уволен из «Вулверхэмптона»

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A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:17
Я так понимаю, ушел из-за отсутствия трансферов?! Команду покинули несколько важных игроков, а нормального усиления нет... печально конечно, что за несколько дней до старта сезона всё это произошло, и теперь волкам будет сложновато вкатываться в сезон......но виновато руководство, без усилений сложно бороться в АПЛ!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:13
Опять не получилось
shlomo
shlomo
сегодня в 06:57
Даже года не продержался. Теперь проблема у волков тренера найти.
4yc9q4b56f79
4yc9q4b56f79
сегодня в 03:39
Появилось видео ухода Лопетеги из Вулверхэмптона
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:48
Хотелось бы пожелать одного :объективного, справедливого решения в этом вопросе. Хотя у оппонентов не замечал такой экзекуции.
Спокойной ночи!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 00:38
Это наказывается попаданием в не топ, что тоже является наказанием, за частое попадание в не топ устанавливается премодерация, если она установлена, то комментарии пользователя появляются только после одобрения модератором.

Продолжающие нарушать правила во время нахождения их аккаунтов на премодерации пользователи имеют повышенный шанс получить пожизненный бан за регулярное нарушение правил.

Ваш аккаунт сейчас на премодерации за частые нарушения правил, кстати.
Гость
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