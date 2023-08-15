«Фламенго» – «Гремио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на второй полуфинальный матч Кубка Бразилии «Фламенго» – «Гремио», который состоится 17 августа 2023 года

«Фламенго»

«Большой Менго» после девятнадцати матчей текущего сезона занимает четвёртое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «стервятников», чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «Гремио». Напомним, что в гостях в первой полуфинальной игре «Фламенго» выиграло у «мушкетёров» из Порту-Алегри. В сухую, пропустив три гола, «Большой Менго» проиграл в гостях «Куябе» в рамках матча 18-го тура бразильской Серии A. С общим счётом 2:3 по сумме двух встреч «стервятники» потерпели поражение от парагвайского футбольного клуба «Олимпия» из Асунсьона в 1/8 плей-офф Кубка Либертадорес.

14 августа ничью раскатал «Фламенго» на своём поле с командой «Сан-Паулу» (1:1).

«Гремио»

«Мушкетёры» в турнирной таблице чемпионата Бразилии находятся на одну строчку выше «стервятников», опережая оппонента на одно очко. Но у «Гремио» на одну игру больше в запасе. Несмотря на домашнее поражение в Кубке Бразилии от «Фламенго», у «трёхцветных» из Порту-Алегри всё ещё остаются шансы выйти в финал кубка. В позапрошлом туре Серии A с минимальным счётом «Гремио» проиграло в гостях команде «Васко да Гама».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «мушкетёры» одержали победу над «Флуминенсе».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фламенго» – 1.85

Ничья – 3.70

Победит «Гремио» – 4.00

Победит «Фламенго» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

В двух футбольных поединках из десяти последних «Фламенго» проиграло

За тот же период «Гремио» уступило своим оппонентам в трёх встречах.

Прогноз

В предстоящем матче «трёхцветные» поборются за выход в финал Кубка Бразилии. Нельзя исключать даже победу гостей, но хватит ли её для выхода в финал не известно. Компания Pinnacle предлагает на победу «Гремио» коэффициент 4.00.