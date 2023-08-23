«Рапид» Вена – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Рапид» Вена – «Фиорентина», который состоится 24 августа 2023 года
«Рапид» Вена
По итогам сезона 2022/2023 Австрийской Бундеслиги «Рапид» занял четвёртое место. Предлагаем ознакомиться с недавними футбольными встречами с участием «зелёно-белых». 13 августа с минимальным счётом в матче 3-го тура нового сезона чемпионата Австрии «Рапид» уступил дома «Хартбергу». В полуфинале квалификации Лиги конференций с общим счётом 5:0 по сумме двух встреч «Рапид» выиграл у венгерской команды «Дебрецен».
На прошлых выходных со счётом 5:0 «Рапид» разгромил в гостях команду «Блау-Вайсс Линц».
«Фиорентина»
Восьмое место заняли «фиолетовые» по итогам прошлого сезона Серии A. Рассмотрим несколько матчей «Фиорентины» за последнее время. В рамках товарищеского матча «лилии» уступили «Ньюкаслу» (0:2). С разницей в один мяч «фиолетовые» одержали победу над французской «Ниццой». С разгромным счётом «Фиорентина» выиграла у команды «Сестри Леванте» (7:1). Ничейным исходом завершилась товарищеская встреча с ОФИ из Греции.
19 августа в игре 1-го тура нового сезона итальянской Серии A «лилии» со счётом 4:1 взяли верх над командой «Дженоа».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рапид» Вена – 5.20
- Ничья – 4.00
- Победит «Фиорентина» – 1.64
- Победит «Фиорентина» с форой -1.5 – 2.60
- Обе забьют — нет – 2.11
- Обе забьют — да – 1.73
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11
Статистика
- Четыре победы одержали «зелёно-белые» из Вены в десяти крайних матчах
- За тот же период «лилии» в пяти встречах выиграли своих соперников
- Только один гол в пяти крайних матчах пропустил «Рапид».
Прогноз
«Рапид» пропускает не часто, но «фиолетовые» даже в гостях сумеют поразить ворота «зелёно-белых». На победу «Фиорентины» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.64.