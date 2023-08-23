«Рапид» Вена – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый финальный матч квалификации Лиги конференций УЕФА «Рапид» Вена – «Фиорентина», который состоится 24 августа 2023 года

«Рапид» Вена

По итогам сезона 2022/2023 Австрийской Бундеслиги «Рапид» занял четвёртое место. Предлагаем ознакомиться с недавними футбольными встречами с участием «зелёно-белых». 13 августа с минимальным счётом в матче 3-го тура нового сезона чемпионата Австрии «Рапид» уступил дома «Хартбергу». В полуфинале квалификации Лиги конференций с общим счётом 5:0 по сумме двух встреч «Рапид» выиграл у венгерской команды «Дебрецен».

На прошлых выходных со счётом 5:0 «Рапид» разгромил в гостях команду «Блау-Вайсс Линц».

«Фиорентина»

Восьмое место заняли «фиолетовые» по итогам прошлого сезона Серии A. Рассмотрим несколько матчей «Фиорентины» за последнее время. В рамках товарищеского матча «лилии» уступили «Ньюкаслу» (0:2). С разницей в один мяч «фиолетовые» одержали победу над французской «Ниццой». С разгромным счётом «Фиорентина» выиграла у команды «Сестри Леванте» (7:1). Ничейным исходом завершилась товарищеская встреча с ОФИ из Греции.

19 августа в игре 1-го тура нового сезона итальянской Серии A «лилии» со счётом 4:1 взяли верх над командой «Дженоа».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рапид» Вена – 5.20

Ничья – 4.00

Победит «Фиорентина» – 1.64

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 – 2.60

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

Четыре победы одержали «зелёно-белые» из Вены в десяти крайних матчах

За тот же период «лилии» в пяти встречах выиграли своих соперников

Только один гол в пяти крайних матчах пропустил «Рапид».

Прогноз

«Рапид» пропускает не часто, но «фиолетовые» даже в гостях сумеют поразить ворота «зелёно-белых». На победу «Фиорентины» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.64.