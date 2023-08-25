«Борнмут» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Тоттенхэм», который состоится 26 августа 2023 года

«Борнмут»

«Вишни» в турнирной таблице чемпионата Англии по итогам прошлого сезона заняли пятнадцатое место. Вспомним несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. 5 августа в рамках товарищеской встречи «Борнмут» выиграл у французского «Лорьяна» (2:0). Ничью раскатали «вишни» на своём поле с «Вест Хэмом» в игре 1-го тура нового сезона АПЛ (1:1). Под конец матча счёт сравнял нападающий «чёрно-красных» Доминик Соланке.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Ливерпуль» взял верх над «Борнмутом».

«Тоттенхэм»

В сезоне Премьер-лиги 2022/2023 «шпоры» находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим недавние матчи «лилейно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи с «вишнями». С разницей в пару голов «Тоттенхэм» проиграл «сине-гранатовым» из Барселоны в рамках товарищеского матча. Ничейным исходом завершилась гостевая игра с «Брентфордом» в матче 1-го тура нового сезона АПЛ (2:2).

19 августа со счётом 2:0 «шпоры» дома выиграли у « МЮ ».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 3.70

Ничья – 4.10

Победит «Тоттенхэм» – 1.91

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 2.63

Обе забьют — да – 1.47

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.69

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 4.5 мячей за игру

Два поражения потерпели «вишни» в пяти последних матчах

«Шпоры» из пяти крайних поединков уступили в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.18 на тотал больше 3.5 голов за игру. Когда «Борнмут» встречается на футбольном поле с «Тотенхэмом», болельщики порой наблюдают не меньше пяти забитых голов за матч. Предполагаем, что хотя бы не меньше четырёх мячей в предстоящей игре мы увидим.