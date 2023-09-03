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10 миллиардов фунтов за МЮ и заокеанские вредители. Рейтинг худших владельцев клубов АПЛ

вчера, 12:30
Тодд Боэли

Глейзеры, Боэли и Леви нажили врагов среди фанатов собственных клубов.

АПЛ это тоже немного саудовская лига, ведь без иностранных звезд уровень чемпионата был бы намного ниже. Английские футболисты талантливые, но редко отличаются чемпионским характером. Нужны испанцы, бельгийцы, бразильцы и высокий норвежец, чтобы АПЛ несла знамя самой богатой и сильной в мире. Вот только многие клубы в руках сомнительных людей, что хорошо показывают свежие действия владельцев. Если футбольные оценки МЮ или «Челси» после паузы на матчи сборных еще могут измениться к лучшему, то оценки боссам можно выставить уже сейчас.

7 место. Джон Генри – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в 2023-м – третий по бюджету клуб мира, но не третий в футбольном смысле. Для американца «красные» это просто бизнес. Генри не понимает европейский футбол, никогда им не интересовался. Летом у дедушки была одна задача – найти для «Ливерпуля» нового владельца, но американец не справился. Решили не отдавать выгодный актив после невыхода в Лигу чемпионов. Без трио Клоппа, Гордона (надзиратель от американцев) и Эдвардса (бывший спортивный директор) оказалось, что у «Ливерпуля» много нерешенных проблем именно из-за руководителя. У Генри нет стратегии, чтобы конкурировать с «Манчестер Сити» в АПЛ. Американец также не готов к уходу Салаха, хотя Мохамеда еще могут забрать в Саудовскую Аравию. Клопп и футболист хотят работать вместе, но Генри примет 200 млн фунтов за 31-летнего игрока, в этом нет сомнений.

6 место. Го Гуанчан – «Вулверхэмптон»

Китайский владелец «волков» выполнял установку партии. Искали связи в Европе, скупая компании и задабривая местных жителей вложениями в футбольные клубы. Вот только китайцы не создавали, у них не было футбольной стратегии. С деньгами можно подняться в АПЛ, что «Вулверхэмптон» сделал. А дальше Гуанчан показал полное отсутствие вкуса в футболе. Китаец давно дружит с агентом Мендешем, который зарабатывал на «Вулверхэмптоне», превратив в португальский клуб. Даже когда эта пора прошла, а состав стал разнообразнее, у «волков» нет сильного менеджмента. Если вылетят в Чемпионшип, проект могут закрыть.

5 место. Стэн Кронке – «Арсенал»

Боролись за чемпионство в АПЛ, но не благодаря Кронке, а вопреки его многолетней политике вывода из «Арсенала» денег. Доверие Артете – ситуативная история, которая оборвется, если новый сезон получится не таким удачным, как предыдущий. А вот факт, что «канониров» много лет не было в Лиге чемпионов, говорит об уровне менеджера Кронке. «Арсеналу» не повезло с владельцем. Стэн случайно познакомился с наследницей миллиардов, поэтому разбогател. Но как менеджер Кронке слабый, что видно по множеству решений «канониров», начиная с покупки Николя Пепе или затягивания с уходом Венгера.

4 место. Фархад Мошири – «Эвертон»

В прошлом году Мошири убеждал американские инвестиционные фонды зайти в клуб, но не хочет терять контроль. Думал продать 25 % акций. Но когда воротилы из Нью-Йорка изучили отчетность «ирисок», то передумали. Мошири провел через «Эвертон» огромные деньги. Чуть раньше в клубе также были средства российского миллиардера Усманова. А вот порядка у «ирисок» нет с прошлого века. Если «Эвертон» вылетит, никто не удивится, хотя это один из самых богатых клубов мира – на 19-м месте в рейтинге этого года.

3 место. Джо Льюис и Дэниел Леви – «Тоттенхэм»

Что бывает, если «ботаники» хотят быть «гангстерами». Два инвестиционных банкира разных поколений привыкли к хитрым уловкам. Поэтому Джо Льюиса сейчас будут судить за инсайдерскую торговлю. Британский миллиардер в 86 лет будет давить на деменцию. Рассказывал всем подряд – вплоть до пилотов частного самолета, друзей и любовниц, секреты биржи Нью-Йорка. У владельца «Тоттенхэма» много маленьких долей в известных фирмах, наперед знал инсайды и восемь лет на этом зарабатывал. Это очень серьезные нарушения. Но в футболе Льюис еще хуже, чем на бирже. Как и Леви, который с боями отдал Кейна в «Баварию». С этим трансфером опоздали на несколько лет. «Шпорам» еще повезло, что к ним пришел тренер Постекоглу. Но как показывает опыт Моуриньо и Конте, владельцы клуба в итоге помешают наставнику спокойно работать, «Тоттенхэм» снова зависнет между успехом и неудачей.

2 место. Тодд Боэли и инвесторы – «Челси»

Боэли рвется на первое место, ведь после миллиардных расходов на трансферы американец получил медлительную и несбалансированную новую команду с десятками новичков. Также Тодд не разбирается в тренерах. Возможно, даже Нагельсманн с его молодостью и дерзостью подошел бы «Челси» лучше, чем Почеттино, который с «Тоттенхэмом» не смог опередить «Лестер» в АПЛ. На игру «Челси» пока больно смотреть. «Аристократов» в шутку называют клубом имени Ди Каприо, ведь Боэли подписывает только игроков не старше 25 лет – это обычно максимальный возраст подружек голливудского актера. Боэли ошибается во всем – переплаты, выбор тренеров, попытка через уловки обойти финансовые правила, ведь заключают семилетние контракты. А что будет с «Челси», если не наладят игру, упадут в цене в пять раз новички, а УЕФА отлучит от еврокубков?

1 место. Семейство Глейзеров – «Манчестер Юнайтед»

У «Челси» до Боэли был период с победами в АПЛ и Лиге чемпионов, поэтому молодые фанаты «синих» помнят славные времена. А болельщики МЮ о них забыли. Даже победный финал Лиги Европы теперь недостижимое удовольствие. Хотя такой кубок не вдохновит, у «Севильи» целая коллекция, что не мешает проигрывать и идти к банкротству. Посмотрим, что случится с МЮ. А пока целый год наблюдали за неадекватностью Глейзеров. Семья из США не разбирается в футболе, поэтому «дьяволы» много лет не фавориты ЛЧ и не чемпионы АПЛ. Денег тратят безумно много, а итог печальный. Глейзеры запросили 10 миллиардов фунтов стерлингов за клуб, поэтому летом все покупатели покрутили пальцем у виска. Даже «Челси» продали за 2.5 миллиарда, а остальные деньги это обязательства Боэли. Глейзеры остались, а это значит, что у МЮ впереди немало поражений на разных фронтах.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:08
Самые не удачливые Вулверхэмптон и Эвертон
Никаких тебе еврокубков и достижений
Одни трансферные ляпы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:33
В США с 80-х корпоративное рейдерство было очень развито, есть целые мультимиллиардеры, которые на нём сделали состояние, например, Карл Айкан с 25 миллиардами долларов нынешнего состояния, принципы - купить миноритарный пакет, достаточный, чтобы гадить компании как можно больше, блокировать любые полезные начинания и подрывать её цену и вынуждать её продать, а уж тут, как я говорил, в дело вступают мусорные облигации, выпущенные под обеспечение этой части компании в большом количестве, на которые они и покупают уже обесцененную ими самими компанию. В последние годы такие грязные приёмы уже не приветствуются, но формально это не афёра, а грязный, но официально разрешенный метод ведения бизнеса))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:27
Не знаю, если честно, насколько он тратит свои деньги, потому что клубом владеет консорциум) Вряд ли он кровные выкладывает, поэтому трудно дать оценку, тратит он явно не очень умно.
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:12
Да Англичане сами отдают клубы Америкосам, тот же Генри с помощью аферы купил клуб за 300 млн фунтов, смешные цифры конечно
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:10
Что скажешь про Боэли? Он хоть денег дает на трансферы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:06
Тут ключевой момент, что им и не нужно быть единицами в спорте, представь, что Глейзеры купили МЮ в сумме примерно за 200 миллионов с помощью корпоративного рейдерства (покупаешь малую часть компании, выпускаешь под нее мусорные облигации, за эти деньги покупаешь оставшуюся часть и при этом три четверти денег за покупку повешены на саму компанию в качестве долга) и пытаются его продать за 10 миллиардов, и так же с другими владельцами. Они вложили копейки, а имеют миллиарды. Зачем им надрываться ещё?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:01
Не поспоришь, американцы добавили в АПЛ денег, но не добавили качества. К сожалению, возможно, прибыльность АПЛ и ценность английских клубов-брендов сыграла свою роль - Глейзерам, Генри, Кроенке не нужно было ничего делать, чтобы заработать деньги в АПЛ, англичане просто позволили им взять клубы практически за копейки благодаря корпоративному рейдерству, поэтому у янки и не было сильной мотивации - они уже урвали свои куши, зачем им устойчивое развитие, как в МС.

Как ни смешно, любители скачек на верблюдах с точки зрения менеджмента смотрятся тут гораздо предпочтительнее, хотя, как я говорил, это обманчиво - американцы заработали огромные деньги в АПЛ, а шейхи просадили по факту (хотя для шейхов, у которых под ногами чёрное золото, это вообще не принципиально).

Этот ключевой момент, что американцы и так практически за гроши скупили лучшие английские активы, наверное, и является ключевым в том, почему "Ливерпуль", МЮ, "Арсенал" и другие не могут бросить вызов МС, и, более того, даже не могут выйти на устойчивое развитие ("ЛИверпуль" и МЮ точно не могут, а по прошлому году "Арсенала" судить не стоит, как я говорил, с политикой скупания втридорога ненужных другим клубам игроков чемпионом не станешь).
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:49, ред.
Хорошая статья. Вот у Мс и нету конкурентов в Апл. Так Ливерпуль два года боролись сними за титул на равных, но после Фсг не давали денег на трансферы, арендовали только Артура из Ювентуса, который не кому ненужен, да Американцы может и хорошие бизнесмены, но в спорте они полный ноль.
Гость
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