10 миллиардов фунтов за МЮ и заокеанские вредители. Рейтинг худших владельцев клубов АПЛ

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вчера, 12:30

Глейзеры, Боэли и Леви нажили врагов среди фанатов собственных клубов.

АПЛ это тоже немного саудовская лига, ведь без иностранных звезд уровень чемпионата был бы намного ниже. Английские футболисты талантливые, но редко отличаются чемпионским характером. Нужны испанцы, бельгийцы, бразильцы и высокий норвежец, чтобы АПЛ несла знамя самой богатой и сильной в мире. Вот только многие клубы в руках сомнительных людей, что хорошо показывают свежие действия владельцев. Если футбольные оценки МЮ или «Челси» после паузы на матчи сборных еще могут измениться к лучшему, то оценки боссам можно выставить уже сейчас.

7 место. Джон Генри – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» в 2023-м – третий по бюджету клуб мира, но не третий в футбольном смысле. Для американца «красные» это просто бизнес. Генри не понимает европейский футбол, никогда им не интересовался. Летом у дедушки была одна задача – найти для «Ливерпуля» нового владельца, но американец не справился. Решили не отдавать выгодный актив после невыхода в Лигу чемпионов. Без трио Клоппа, Гордона (надзиратель от американцев) и Эдвардса (бывший спортивный директор) оказалось, что у «Ливерпуля» много нерешенных проблем именно из-за руководителя. У Генри нет стратегии, чтобы конкурировать с «Манчестер Сити» в АПЛ . Американец также не готов к уходу Салаха, хотя Мохамеда еще могут забрать в Саудовскую Аравию. Клопп и футболист хотят работать вместе, но Генри примет 200 млн фунтов за 31-летнего игрока, в этом нет сомнений.

6 место. Го Гуанчан – «Вулверхэмптон»

Китайский владелец «волков» выполнял установку партии. Искали связи в Европе, скупая компании и задабривая местных жителей вложениями в футбольные клубы. Вот только китайцы не создавали, у них не было футбольной стратегии. С деньгами можно подняться в АПЛ , что «Вулверхэмптон» сделал. А дальше Гуанчан показал полное отсутствие вкуса в футболе. Китаец давно дружит с агентом Мендешем, который зарабатывал на «Вулверхэмптоне», превратив в португальский клуб. Даже когда эта пора прошла, а состав стал разнообразнее, у «волков» нет сильного менеджмента. Если вылетят в Чемпионшип, проект могут закрыть.

5 место. Стэн Кронке – «Арсенал»

Боролись за чемпионство в АПЛ , но не благодаря Кронке, а вопреки его многолетней политике вывода из «Арсенала» денег. Доверие Артете – ситуативная история, которая оборвется, если новый сезон получится не таким удачным, как предыдущий. А вот факт, что «канониров» много лет не было в Лиге чемпионов, говорит об уровне менеджера Кронке. «Арсеналу» не повезло с владельцем. Стэн случайно познакомился с наследницей миллиардов, поэтому разбогател. Но как менеджер Кронке слабый, что видно по множеству решений «канониров», начиная с покупки Николя Пепе или затягивания с уходом Венгера.

4 место. Фархад Мошири – «Эвертон»

В прошлом году Мошири убеждал американские инвестиционные фонды зайти в клуб, но не хочет терять контроль. Думал продать 25 % акций. Но когда воротилы из Нью-Йорка изучили отчетность «ирисок», то передумали. Мошири провел через «Эвертон» огромные деньги. Чуть раньше в клубе также были средства российского миллиардера Усманова. А вот порядка у «ирисок» нет с прошлого века. Если «Эвертон» вылетит, никто не удивится, хотя это один из самых богатых клубов мира – на 19-м месте в рейтинге этого года.

3 место. Джо Льюис и Дэниел Леви – «Тоттенхэм»

Что бывает, если «ботаники» хотят быть «гангстерами». Два инвестиционных банкира разных поколений привыкли к хитрым уловкам. Поэтому Джо Льюиса сейчас будут судить за инсайдерскую торговлю. Британский миллиардер в 86 лет будет давить на деменцию. Рассказывал всем подряд – вплоть до пилотов частного самолета, друзей и любовниц, секреты биржи Нью-Йорка. У владельца «Тоттенхэма» много маленьких долей в известных фирмах, наперед знал инсайды и восемь лет на этом зарабатывал. Это очень серьезные нарушения. Но в футболе Льюис еще хуже, чем на бирже. Как и Леви, который с боями отдал Кейна в «Баварию». С этим трансфером опоздали на несколько лет. «Шпорам» еще повезло, что к ним пришел тренер Постекоглу. Но как показывает опыт Моуриньо и Конте, владельцы клуба в итоге помешают наставнику спокойно работать, «Тоттенхэм» снова зависнет между успехом и неудачей.

2 место. Тодд Боэли и инвесторы – «Челси»

Боэли рвется на первое место, ведь после миллиардных расходов на трансферы американец получил медлительную и несбалансированную новую команду с десятками новичков. Также Тодд не разбирается в тренерах. Возможно, даже Нагельсманн с его молодостью и дерзостью подошел бы «Челси» лучше, чем Почеттино, который с «Тоттенхэмом» не смог опередить «Лестер» в АПЛ . На игру «Челси» пока больно смотреть. «Аристократов» в шутку называют клубом имени Ди Каприо, ведь Боэли подписывает только игроков не старше 25 лет – это обычно максимальный возраст подружек голливудского актера. Боэли ошибается во всем – переплаты, выбор тренеров, попытка через уловки обойти финансовые правила, ведь заключают семилетние контракты. А что будет с «Челси», если не наладят игру, упадут в цене в пять раз новички, а УЕФА отлучит от еврокубков?

1 место. Семейство Глейзеров – «Манчестер Юнайтед»