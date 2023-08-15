Основатель Jögel рассказал, каким будет дизайн формы сборной России

Основатель компании Jögel Артур Мовсесян рассказал о дизайне новой формы сборной России.

Дизайн уже создан. Игровая форма и экипировка сборной была разработана совместно с РФС .

Не хочу раньше времени раскрывать карты, но могу сказать, что у сборной есть выработанные годами цветовые решения. Мы решили не сильно отходить от них, при этом в дизайне мы чуть углубились в нашу национальную историю и культуру, нашли там интересные решения.

Мы создаём два «обязательных» комплекта: домашний и выездной. Также планируем сделать третий альтернативный комплект, в котором постараемся сделать что-то свежее и необычное.