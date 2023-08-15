Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная мода

Основатель Jögel рассказал, каким будет дизайн формы сборной России

вчера, 13:38

Основатель компании Jögel Артур Мовсесян рассказал о дизайне новой формы сборной России.

Дизайн уже создан. Игровая форма и экипировка сборной была разработана совместно с РФС.

Не хочу раньше времени раскрывать карты, но могу сказать, что у сборной есть выработанные годами цветовые решения. Мы решили не сильно отходить от них, при этом в дизайне мы чуть углубились в нашу национальную историю и культуру, нашли там интересные решения.

Мы создаём два «обязательных» комплекта: домашний и выездной. Также планируем сделать третий альтернативный комплект, в котором постараемся сделать что-то свежее и необычное.

Напомним, в июне 2023 года РФС и Jögel подписали соглашение о сотрудничестве. Оно рассчитано на два сезона. В новой экипировке сборная России начнёт выступать в 2024 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноКлуб Второй лиги представил новую форму в живописном месте
11 августа Фото
Официально«Ливерпуль» представил третью форму на новый сезон
10 августа Фото
Официально«Реал» представил третий комплект формы на новый сезон
10 августа Видео
ОфициальноНовый комплект выездной формы «Манчестер Сити» посвящён городу
10 августа Видео
Официально«Ман Юнайтед» представил третью форму белого цвета на сезон 2023/24
08 августа Фото
ОфициальноМудрик сменил игровой номер в «Челси»
08 августа
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 12:09
Это уже другая тема, а ты начал с географии...,
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 03:55
А причём гора Арарат на форме сборной России тогда?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:36
Комплект будет в единственном экземпляре. Всё равно не с кем меняться в связи с отсутствием интереса к нашей сборной.
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Мы решили не сильно отходить от них ....
--------------------------------------------------------------------
1. Далеко отходить рискованно, там недалеко флаг ЛГБТ.
2. Чтобы распилить и недалеко достаточно.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:06
Рубаха и рукава должны быть намного длиннее.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:39
А причём здесь Армения? Зачем ты желаемое выдаешь за действительное? Я нигде не указал наличие горы Арарат в Армении?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:04
Горы Арарат даже в Армении нет, так почему она должна быть на нашей форме?
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:36
Будет много азиатских узоров, так как только они и соглашаются с Россией играть.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 17:02
За юмор плюсан!
Давненько Вас тут не было....
Kosmos58
Kosmos58 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:39
Коньяк АРАРАТ будет! Все равно с нами играть ни кто не хочет ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:02

Навеяло фразой - "Дизайн уже создан"...)))
Naherger
Naherger
вчера в 15:58
А зачем им форма,напомните..?
rme25runp7eg
rme25runp7eg
вчера в 15:21
Бело-сине-красная форма, а на красном - серп и молот.
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:20
А зачем форма если Россия нискем не играет
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:15
джогельным он будет
Futurista
Futurista
вчера в 14:54, ред.
Дизайн я так понимаю должен быть минималистичный и максимально нейтральный...хотя...и тут афро-американцы могут возмутиться...
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 14:44
Главное, чтобы было с кем играть. А потом уже можно решать в чём.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:00
Основатель компании Jögel Артур Мовсесян рассказал о дизайне новой формы сборной России.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопрос один:
- Гора Арарат будя на форме?
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 13:45, ред.
Наговорил много, а по существу - ничего. Ещё бы добавил, что будут футболка, шорты и гетры, и всё это сшито из ткани от проверенных поставщиков на высокотехнологичном оборудовании с автоматизированной системой контроля качества. Форму можно будет надевать и играть в ней, после чего её нужно снять. А также в ней можно просто ходить, сидеть и лежать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 