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«Эвертон» стильно представил третий комплект формы

вчера, 13:47

«Эвертон» и HUMMEL представили третий комплект формы «ирисок» на сезон 2023/2024. Комплект выполнен в серо-голубом и белом цветах.

Полосатая футболка представляет собой яркий контраст между насыщенными и нейтральными серыми тонами, белой базовой гаммой и традиционным синим цветом «Эвертона», который подчеркивается ключевыми элементами, включая стильный V-образный вырез и модернизированные шевроны на плечах. Уникальная цветовая комбинация также позволяет использовать логотип башни принца Руперта, который на третьем комплекте занимает место традиционного герба клуба, а также ретро-логотип «EFC» на внешнем вырезе.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:35
Шипик их ждет
FenixSL
FenixSL ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 15:04
да третий комплект всегда был же
просто он редко когда задействован
ДСА
ДСА
вчера в 14:03
Скоро появится мода делать четвертый, а потом и пятый вариант формы.
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