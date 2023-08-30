«Эвертон» стильно представил третий комплект формы

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вчера, 13:47

«Эвертон» и HUMMEL представили третий комплект формы «ирисок» на сезон 2023/2024. Комплект выполнен в серо-голубом и белом цветах.

Полосатая футболка представляет собой яркий контраст между насыщенными и нейтральными серыми тонами, белой базовой гаммой и традиционным синим цветом «Эвертона», который подчеркивается ключевыми элементами, включая стильный V-образный вырез и модернизированные шевроны на плечах. Уникальная цветовая комбинация также позволяет использовать логотип башни принца Руперта, который на третьем комплекте занимает место традиционного герба клуба, а также ретро-логотип «EFC» на внешнем вырезе.