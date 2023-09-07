Чехия – Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Чехия – Албания, который состоится 7 сентября 2023 года

Чехия

Чехи в международном рейтинге ФИФА занимают на данный момент 37-е место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием чешской сборной, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с албанцами. «Нулёвку» раскатала «народная команда» со сборной Молдовы в рамках матча 2-го тура квалификации. В сухую, забив три гола, чехи обыграли в гостях национальную команду Фарерских островов.

20 июня с разницей в три мяча чешский «Локомотив» одолел черногорскую сборную в рамках товарищеского матча/

Албания

Албанцы в международном рейтинге ФИФА находятся на 65-ом месте. Ознакомимся с несколькими матчами «горных орлов» за последнее время. Во 2-ом туре с минимальным счётом албанская сборная уступила полякам на их поле. Дома «красно-чёрные» взяли верх над национальной командой Молдовы в игре следующего тура квалификации. Забитыми голами отличились во второй половине встречи Недим Байрами и Язир Асани.

Со счётом 3:1 албанцы в гостях обыграли «рыбаков» из Фарерских островов/

Котировки БК Pinnacle

Победит Чехия – 1.21

Ничья – 6.60

Победит Албания – 16.00

Победит Чехия с форой -2.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 1.47

Обе забьют — да – 2.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.72

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.13

Статистика

Два поражения потерпели «горные орлы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период в одной игре уступили чехи своим соперникам

В четырёх крайних матчах «народная команда» не пропускала больше одного мяча за игру.

Прогноз

Чехи на своём поле выигрывали у поляков. Взять верх над албанцами в предстоящем матче не составит особого труда. Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Чехии с форой -2.5 гола коэффициент 4.85.