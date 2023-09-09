Мой ТОП 5 претендентов на Золотой мяч

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сегодня, 12:52

Вот я и сделал свою подборку основных на мой взгляд претендентов на Золото мяч этого года.

ТОП 5 Претендентов на Золотой Мяч.

Лионель Месси.

Иногда кажется даже если Месси ничего не выиграет, он все равно будет в тройке на золотой мяч, в индивидуальном плане он конечно хорош, также ему достаточно блеснуть с командой или сборной на одному турнире, чтобы награда ему досталась. За то, что бы Лео получил восьмой золотой мяч говорит его победа на ЧМ , зимой прошлого года состоялся наконец его триумф, но не только его, но и сборной Аргентины, которая выиграла впервые с 1986 года золотые медали мундиаля. Тем самым он сравнялся с Марадоной. Однако с ПСЖ Месси провалился, в чемпионате там все понятно клуб выиграл очередной титул, но вот в ЛЧ команда снова неудачно выступила, а аргентинец второй год подряд ничем не отличился в плейофф главного еврокубка, команда с такими звездами как Неймар и Мбаппе вылетели слишком рано, хотя соперником у них была «Бавария».

Последний раз аргентинец получал золотой мяч в 21 году, и тогда ему отдали награду из-за победы на кубке Америки, все же долгожданное золото, до этого свои финалы Аргентина с Месси в составе проигрывала. По этой же схеме Месси после триумфа на ЧМ становится и главным претендентом на ЗМ 23.

Эрлинг Холанд.

Норвежец потрясающий бомбардир, обладатель золотой бутсы, признан уже игроком сезона УЕФА , обновил рекорд в АПЛ , стал лучшим бомбардиром ЛЧ . Однако как многие считают футболист пропадает в важных матчах не забивает голы, теряется и не тащит команду, но количество голов никто не отменял. Также надо учесть, что именно с Холандом в составе МС наконец выиграл ЛЧ , оформив еще и исторический для себя требл. Многие конечно говорят, что без Кевина Де Брюйне не состоялся бы его бенефис, и он столько голов и не забил бы, и в итоге не было бы триумфа и у клуба. Однако мы знаем, что до этого у бельгийца был напарником в нападении Агуэро, который тоже много забивал, однако успеха они не добивались, именно в ЛЧ . В чемпионате у МС никогда не было конкурентов, но в еврокубке они постоянно проигрывали при чем не фаворитам. Я не думаю что состав нынешнего сезона 2022/2023 сильнее состава сезона 2018/2019, когда МС оформил внутренний требл.

За Холанда все же говорит его сезон, который у него прошел без спадов, то есть он без провалов у него, так как на ЧМ он не выступал, и никак нельзя его оценить ни отрицательно, и не положительно, а с МС добился максимума. А скажем у его главного конкурента Месси есть провал с ПСЖ в ЛЧ , но компенсация победа на ЧМ , где аргентинец даже не стал лучшим бомбардиром турнира, хотя и тащил команду в важных играх, эту награду получил Мбаппе, а Холанд лучший бомбардир и ЛЧ и чемпионата. Даже если посмотреть по сезону по системе гол + пас в самом чемпионате между норвежцем и аргентинцем, то статистика будет выглядеть так: Холанд 36 голов + 8 передач сумарно 44 балла — Месси 16 голов + 16 передач сумарно 32 балла.

Родри.

Если смотреть с точки зрения выигранных трофеев у испанца хороший список наград наберется. Во-первых оформил требл с «Манчестер Сити», во вторых выиграл Лигу Нации этого года с национальной сборной Испанией. Однако в сезоне в который впихнулся ЧМ , он там провалился со сборной, то есть по сути провал у него есть в 1/8 вылетели от Марокко. Его плюсом может также быть забивание важные голы для МС , как в финале ЛЧ против «Интера», плюс он получил награду лучшего игрока финала. Хороший номинант на золотой мяч, но индивидуально нигде не лучший, может если только на своей позиции.

Килиан Мбаппе.

Мбаппе тоже прекрасно провел сезон с ПСЖ добился победы в чемпионате Франции, стал лучшим бомбардиром сезона с 29 голами, но никак не смог себя проявить в ЛЧ и вместе с клубом покинул турнир на стадии 1/8. Однако ЧМ проходил по середине сезона, где со сборной Франции он снова мог стать победителем турнира дойдя до финала в котором он оформил хет-трик, и стал лучшим бомбардиром мундиаля. Но как понимаем у француза не смотря на его бомбардирские способности у него два существенных провала по сезону — ЧМ проиграл финал Аргентине и Месси, с ПСЖ в ЛЧ провалился, ведь они даже в группе заняли второе место по этому и попали на «Баварию».

Кевин Де Брюйне.

Бельгиец прекрасный футболист лучший плеймекер последних лет, его лучшими качествами является атака из глубины и раздавать голевые пасы. Именно он является теневым лидером в составе «Манчестера Сити». По сезону он конечно добился отличных результатов долгожданный требл для клуба, долгожданная победа в ЛЧ . В самом чемпионате футболист лучший по голевым передачам 16 точных пасов. Но вот со сборной Бельгией на ЧМ он провалился не выйдя из довольно слабой группы пропустив вперед неожиданно Морокко, а также Хорватию вылетев на групповой стадии, то есть провал у него случился. Также ему добиться высот и стать еще лучше, и возможно быть обладателем ЗМ могут помешать его частые травмы, в новом сезоне он уже травмировался. Он в прошлом сезоне выиграл ЛЧ , оформил требл с горожанами, но не выиграл ЧМ , это тоже может минусом при вручении награды.

Бонус.

Если еще кого-то по прошлому сезону оценивать, то я бы выбрал:

Хвича Кварацхелия.

В прошлом сезоне он дебютировал в чемпионате Италии за местный клуб «Наполи», провел прекрасный сезон был лидером, на котором и строилась игра клуба, это позволило клубу впервые с 1990 года выиграть чемпионат Серии А. Со времен Марадоны они не могли это сделать, даже грузинского футболиста называли «Кварадона», за его феноменальную игру. В чемпионате Хвича получил награду игрок года в Италии, лучший молодой игрок ЛЧ УЕФА , где вместе с клубом дошел до стадии 1/4 финала, также лучший ассистент чемпионата Италии с 10 голевыми передачами и 12 голами. Так что мне кажется у него были бы все шансы на получение золотого мяча, но тягаться с большими глыбами из моего списка как Месси, Родри, Холанд, Мбаппе и Де Бройне он вряд ли смог бы по своему статусу звезды футбола и выигранных трофеев, хотя он даже превзошел ожидания.