Украина – Англия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Украина – Англия, который состоится 9 сентября 2023 года

Украина

Сборная Украины в международном рейтинге ФИФА занимает двадцать четвёртое место. Для того чтобы оценить шансы сборной в предстоящем матче, предлагаем ознакомиться с результатами недавних игр с участием «жёлто-синих». Ничью раскатали украинцы с немцами в рамках товарищеского матча (3:3). Уступая в два гола по ходу матча, сборная Украины одержала победу над национальной командой Северной Македонии (3:2).

С минимальным счётом «жёлто-синие» дома обыграли мальтийцев. С пенальти победный гол забил полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков.

Англия

Английская сборная в рейтинге ФИФА находится на четвёртом месте. Вспомним несколько футбольных встреч с участием англичан за последнее время. На своём поле со счётом 2:0 «львы» обыграли украинскую сборную в рамках матча 2-го тура группового раунда квалификации. С большим счётом в гостях сборная Англии взяла верх над мальтийцами. Четыре гола были забиты в ворота «островитян».

19 июня со счётом 7:0 англичане разгромили национальную команду Северной Македонии.

Котировки БК Pinnacle

Победит Украина – 8.20

Ничья – 4.70

Победит Англия – 1.42

Победит Англия с форой -1.5 – 2.14

Обе забьют — нет – 1.70

Обе забьют — да – 2.16

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

Семь побед одержали англичане в десяти крайних встречах

За такой же период сборная Украины выиграла своих соперников в пяти футбольных поединках.

Прогноз

Вопреки мнению букмекеров, украинцы вполне могут побороться за три очка в предстоящем матче. Дополнительной мотивацией для «жёлто-синих» выступает желание взять реванш за поражение в матче 2-го тура в Лондоне. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 8.20 на победу сборной Украины. Целый ряд игроков украинской сборной играют за клубы, выступающие в ведущих европейских чемпионатах.