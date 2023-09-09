Северная Македония – Италия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа квалификации на Евро Северная Македония – Италия, который состоится 9 сентября 2023 года

Северная Македония

68-е место занимают «красные львы» в мировом рейтинге ФИФА . Вспомним несколько футбольных встреч с участием сборной за последнее время. С минимальным счётом в рамках товарищеского матча национальная команда Северной Македонии выиграла у сборной Фарерских островов. Выигрывая в два гола, «красные львы» не удержали преимущество в домашней игре с украинской сборной. «Жёлто-синие» со счётом 3:2 обыграли в гостях македонцев.

Со счётом 0:7 «красные львы» были разгромлены «львами» из Англии в матче 4-го тура квалификации.

Италия

Итальянцы в международном рейтинге ФИФА занимают восьмое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей итальянской сборной. В сухую, пропустив пару голов, мальтийцы дома потерпели поражение от итальянской национальной команды в матче 2-го тура квалификации. В полуфинале плей-офф Лиги наций сборная Испании взяла верх над итальянцами. Забитым голом за «Лазурную команду» отличился нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.

18 июня в матче за третье место со счётом 3:2 итальянцы взяли верх над сборной Нидерландов.

Котировки БК Pinnacle

Победит Северная Македония – 8.80

Ничья – 5.00

Победит Италия – 1.37

Победит Италия с форой -1.5 – 2.07

Обе забьют — нет – 1.65

Обе забьют — да – 2.24

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Три поражения потерпели македонцы в пяти крайних матчах

За тот же период итальянцы проиграли также в трёх встречах

Северная Македония выбила Италию в полуфинале квалификации на чемпионат мира весной прошлого года.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу сборной Италии коэффициент 1.37. Для итальянцев данный матч носит принципиальный характер. Свои три очка гости в предстоящей игре возьмут.