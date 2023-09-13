«Мольде» – «Одд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Элитсерии чемпионата Норвегии «Мольде» – «Одд», который состоится 16 сентября 2023 года

«Мольде»

В турнирной таблице Элитсерии «сине-белые» занимают на данный момент четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Оддом». 19 августа «нулёвку» раскатал «Мольде» в рамках матча 19-го тура чемпионата Норвегии с «Волеренгой». С общим счётом 3:5 по сумме двух встреч «сине-белые» уступили турецкому «Галатасараю» в финале квалификации Лиги чемпионов.

Со счётом 2:1 в игре 21-го тура чемпионата «Мольде» в гостях взял верх над «Хёугесунном».

«Одд»

Восьмое место занимают «чёрно-белые» в турнирной таблице чемпионата. Вспомним несколько футбольных поединков «Одда» за последнее время. В сухую, пропустив три мяча, «чёрно-белые» проиграли дома «Сарпсборгу 08» в игре 19-го тура Высшей лиги. На выезде в матче позапрошлого тура Элитсерии «Одд» раскатал ничью с «Волеренгой» (2:2). Забитыми голами за «чёрно-белых» отличились девятнадцатилетний полузащитник Деннис Дженгар и нападающий Оле Мидтскоген.

В напряжённой борьбе на своём поле «Одд» одержал победу над «Саннефьордом» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мольде» – 1.36

Ничья – 5.40

Победит «Одд» – 7.20

Победит «Мольде» с форой -1.5 – 1.91

Обе забьют — нет – 2.15

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.41

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.77

Статистика

Из пяти личных матчей команд четыре завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В четырёх футбольных поединках из десяти последних «Мольде» выиграл своих соперников

За такой же период «Одд» взял верх над своими оппонентами в пяти встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на исход тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.41. Обычно встречи данных команд на футбольном поле отличаются высокой результативностью. Не меньше трёх голов, скорее всего, мы увидим в предстоящем матче.