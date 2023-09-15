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«Саутгемптон» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:41
«Саутгемптон» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Лестер Сити», который состоится 15 сентября 2023 года

«Саутгемптон»

«Святые» из Саутгемптона в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают на данный момент седьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». На выезде с разницей в один мяч «Саутгемптон» взял верх над «Плимутом» в рамках матча 3-го тура (2:1). С таким же счётом в игре следующего тура «святые» обыграли дома КПР.

2 сентября в сухую, пропустив пять голов, «красно-белые» потерпели поражение от «Сандерленда».

«Лестер Сити»

«Лисы» в турнирной таблице чемпионата находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С одинаковым счётом 2:1 «синие» выиграли у команд «Кардифф» и «Ротерхэм». Пропустив пару мячей, «Лестер» выиграл в сухую у клуба «Транмир Роверс» в 1/32 Кубка английской лиги.

В матче прошлого тура «Халл» в гостях выиграл у «Лестера» с минимальным счётом.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Саутгемптон» – 2.37
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Лестер Сити» – 2.90
  • Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 4.41
  • Обе забьют — нет – 2.27
  • Обе забьют — да – 1.61
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

  • Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да
  • Из пяти последних матчей «Лестер» выиграл в четырёх
  • За аналогичный период «Саутгемптон» взял верх над своими оппонентами в двух поединках.

Прогноз

Ни одна из команд в предстоящем матче не уйдёт с поля без забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.61 на исход: обе забьют – да. Как «лисы», так и «святоши» в прошлом туре проиграли своим соперникам. В будущей игре обе команды постараются реабилитироваться и порадуют голами своих болельщиков.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:40
В общем, по моему мнению, размен забитыми голами в скором принципиальном столкновении Саутгемптона и Лестера Сити практически лежит на поверхности, и просит обратить на него самое пристальное внимание. Тем более "святые" и "лисы" в последних личных рандеву просто обожали жалить друг дружку в атаке. Так как вариант "обе забьют ДА" рождался на ставочный свет в 4-х свиданиях Сотона и Лестера из 5-ти крайних!
Гость
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