«Саутгемптон» – «Лестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Лестер Сити», который состоится 15 сентября 2023 года

«Саутгемптон»

«Святые» из Саутгемптона в турнирной таблице Чемпион Лиги занимают на данный момент седьмое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». На выезде с разницей в один мяч «Саутгемптон» взял верх над «Плимутом» в рамках матча 3-го тура (2:1). С таким же счётом в игре следующего тура «святые» обыграли дома КПР .

2 сентября в сухую, пропустив пять голов, «красно-белые» потерпели поражение от «Сандерленда».

«Лестер Сити»

«Лисы» в турнирной таблице чемпионата находятся на третьей строчке турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С одинаковым счётом 2:1 «синие» выиграли у команд «Кардифф» и «Ротерхэм». Пропустив пару мячей, «Лестер» выиграл в сухую у клуба «Транмир Роверс» в 1/32 Кубка английской лиги.

В матче прошлого тура «Халл» в гостях выиграл у «Лестера» с минимальным счётом.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 2.37

Ничья – 3.55

Победит «Лестер Сити» – 2.90

Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 2.27

Обе забьют — да – 1.61

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.08

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Из пяти последних матчей «Лестер» выиграл в четырёх

За аналогичный период «Саутгемптон» взял верх над своими оппонентами в двух поединках.

Прогноз

Ни одна из команд в предстоящем матче не уйдёт с поля без забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.61 на исход: обе забьют – да. Как «лисы», так и «святоши» в прошлом туре проиграли своим соперникам. В будущей игре обе команды постараются реабилитироваться и порадуют голами своих болельщиков.