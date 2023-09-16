«Барселона» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Примеры чемпионата Испании «Барселона» – «Бетис», который состоится 16 сентября 2023 года

«Барселона»

«Сине-гранатовые» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Испании занимают четвёртое место. Вспомним несколько матчей с участием «Барсы» за последнее время. На своём поле, поразив дважды ворота соперника, «Барселона» обыграла в сухую «жёлтую подлодку» из Кадиса. В позапрошлом туре Ла Лиги в напряжённой борьбе «сине-гранатовые» на выезде взяли верх над «Вильярреалом» (4:3).

3 сентября со счётом 2:1 «Барса» одержала победу над «Осасуной».

«Бетис»

«Бетикос» в турнирной таблице Серии A занимает восьмое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «зелёно-белых». «Нулёвку» раскатали «гелиополиты» дома с мадридским «Атлетико». В Бильбао местные «баски» принимали дома «Бетис» в рамках матча 3-го тура чемпионата Испании. Выигрывая в два гола, «Бетикос» потерпел поражение от «Атлетика» (2:4).

2 сентября с минимальным счётом «Бетис» выиграл у «пчёл» из Райо Вальекано.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.41

Ничья – 5.20

Победит «Бетис» – 7.40

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.06

Обе забьют — нет – 2.04

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.56

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В четырёх матчах из пяти крайних «Барселона» выиграла своих соперников

За такой же период «Бетис» взял верх над своими оппонентами в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.06 на победу «Барселоны» с форой -1.5 гола. В крайней очной встрече «Барса» обыграла со счётом 4:0 «зелёно-белых». Как минимум с разницей в пару голов, «сине-гранатовые» обыграют оппонента в предстоящем матче.