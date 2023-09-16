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«Ланс» – «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:33
«Ланс» – «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ланс» – «Мец», который состоится 16 сентября 2023 года

«Ланс»

Предпоследнее место занимают «кроваво-золотые» после четырёх туров чемпионата. Почти два месяца «Ланс» не радует победами своих поклонников. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Ренном» (1:1). С разницей в пару мячей «кроваво-золотые» проиграли в гостях «парижанам» в рамках матча 3-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на четвёртой добавленной минуте в конце матча забил гвинейский нападающий «Ланса» Морган Гуилавогуи.

Со счётом 0:3 «кроваво-золотые» в матче 4-го тура Лиги 1 потерпели поражение от «монегасков» на их поле.

«Мец»

«Тёмно-бордовые» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «мессинцев». С минимальным счётом команда одержала победу в гостях над «Клермоном» в рамках матча 3-го тура Лиги 1. Дома ничью раскатали «тёмно-бордовые» с «Реймсом» (2:2). Забитыми голами за «Мец» отличились нападающий из Сенегала Шейх Сабали и нападающий из Гамбии Абли Жалоу.

8 сентября в рамках товарищеской встречи «тёмно-бордовые» разошлись миром с «Базелем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ланс» – 1.47
  • Ничья – 4.70
  • Победит «Мец» – 6.60
  • Победит «Ланс» с форой -1.5 – 2.23
  • Обе забьют — нет – 1.99
  • Обе забьют — да – 1.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • Четыре поражения потерпели «кроваво-золотые» в пяти последних матчах
  • За такой же период «тёмно-бордовые» уступили в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Ланса» коэффициент 1.47. Слишком долго «кроваво-золотые» не выигрывают у своих соперников. «Мец» не самый сильный оппонент, у которого можно отобрать очки.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк Ланс
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