«Ланс» – «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Ланс» – «Мец», который состоится 16 сентября 2023 года

«Ланс»

Предпоследнее место занимают «кроваво-золотые» после четырёх туров чемпионата. Почти два месяца «Ланс» не радует победами своих поклонников. Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Ренном» (1:1). С разницей в пару мячей «кроваво-золотые» проиграли в гостях «парижанам» в рамках матча 3-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на четвёртой добавленной минуте в конце матча забил гвинейский нападающий «Ланса» Морган Гуилавогуи.

Со счётом 0:3 «кроваво-золотые» в матче 4-го тура Лиги 1 потерпели поражение от «монегасков» на их поле.

«Мец»

«Тёмно-бордовые» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «мессинцев». С минимальным счётом команда одержала победу в гостях над «Клермоном» в рамках матча 3-го тура Лиги 1. Дома ничью раскатали «тёмно-бордовые» с «Реймсом» (2:2). Забитыми голами за «Мец» отличились нападающий из Сенегала Шейх Сабали и нападающий из Гамбии Абли Жалоу.

8 сентября в рамках товарищеской встречи «тёмно-бордовые» разошлись миром с «Базелем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.47

Ничья – 4.70

Победит «Мец» – 6.60

Победит «Ланс» с форой -1.5 – 2.23

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Четыре поражения потерпели «кроваво-золотые» в пяти последних матчах

За такой же период «тёмно-бордовые» уступили в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Ланса» коэффициент 1.47. Слишком долго «кроваво-золотые» не выигрывают у своих соперников. «Мец» не самый сильный оппонент, у которого можно отобрать очки.