ЧМ-34: И вновь о Мексике и мексиканцах с их загадками

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вчера, 14:58

Последняя моя статья была посвящена сборной Мексики, так неудачно съездившей на чемпионат мира 1934.

Это продолжение мексиканской темы.

В прошлый раз были даны две фотографии состава Мексики перед отборочным матчем против США 24 мая 1934 в Риме на главном стадионе предстоящего турнира, в присутствии Бенито Муссолини, с выносом флагов, с фашистскими приветствиями и прочим.

Нюанс заключался в том, что и в чёрно-белом, и в цветном (раскрашенном) вариантах на обеих фотографиях видны только 10 футболистов сборной Мексики.

Но занимаясь поисками информации об одном из игроков той сборной Мексики, я нахожу в мексиканской газете фото всех 11 игроков. Качество не очень, но зато есть подпись к фото с указанием имён в том порядке, как мексиканские футболисты стояли на поле перед матчем.

Вот то фото из газеты:

Газета называется El Informador (Информатор), выходила и выходит в Гвадалахаре, т.е. не в столице страны, это провинциальная газета.

Но кроме этой газеты на сегодняшний день невозможно онлайн добраться до каких-либо иных мексиканских изданий прежних лет.

Казалось бы, всё прекрасно. В этой газете с 1961 года лет 20 с лишним велась рубрика Футбольные воспоминания, в которой рассказывалось о значимых событиях в мексиканском футболе по годам. Порой по 5-6 выпусков было посвящено событиям одного календарного года.

Это фото, разумеется, было связано с событиями 1934 года.

Качество, как я уже отметил, не на высшем уровне. Но лица футболистов всё-таки узнаваемы. И каково же было моё удивление, когда в перечне имён игроков под фото я обнаружил два несоответствия.

Крайним справа стоял капитан команды Гильермо Ортега, несколько фото которого было в прошлой статье. А вот подпись заканчивается именем Мануэля Алонсо.

Этот футболист стоял третьим слева. Пришлось подкорректировать подпись к фото, получилось вот так:

После размещения мною этого подкорректированного фото в фейсбуке, в одном из комментариев было дано подобное фото с 11 игроками, но в гораздо лучшем качестве и с правильными подписями (на немецком языке).

Это фото взято из книги IFFHS , посвящённой истории сборной Мексики. Кстати, не все данные (как оказалось) в той книге верны. Но имена игроков под фото даны верно.

Итак, третий вариант нежданно-негаданно объявившегося фото:

Теперь несомненно видно, что Ортега был справа, его лицо хорошо запомнилось.

Помнится, в предыдущей статье было фото сборной Мексики в первом отборочном матче против Кубы. Я ещё говорил, что есть вариант фото с тренером. Нашлась очень хорошего качества эта фотография:

О Мануэле Алонсо говорилось в предыдущей статье, он остался в Испании после матча в Риме, играл в Ла Лиге, но недолго. Началась гражданская война в Испании, и многие игроки перебрались в Мексику.

Кстати, поговаривают, что тренер сборной Мексики Рафаэль Гарса Гутьеррес (он на предыдущем фото) не поставил на самый ответственный отборочный матч ЧМ -34 против США 20-летних форвардов Луиса де ла Фуэнте и Фернандо Маркоса из клуба Эспанья только потому, что они были не «истинными» мексиканцами, их родители были испанцами, но дети были рождены в Мексике.

Учитывалось происхождение или нет, но форвард Мануэль Алонсо был такой же не «истинный» мексиканец, рождённый испанцами. Кстати, все трое «испанцев» были из одного клуба, были сыграны. Но тренер так решил — сыграл только Алонсо.

Во многих источниках утверждается, что Мануэль Алонсо Приа родился 13 ноября 1913 года. Но вот документ о регистрации его смерти 26 января 1976 говорит о том, что ему на день смерти было полных 65 лет. А это значит, что он был рождён в 1911 году. Он сыграл всего 5 официальных матчей за сборную Мексики и забил 7 голов, в том числе и один из двух в матче против США 24 мая в Риме. В ворота сборной США Алонсо забил ещё 5 голов, в двух товарищеских матчах в сентябре 1937, дубль и хет-трик одному и тому же вратарю американцев.

Эти два фото Мануэля Алонсо я ещё не давал:

Между прочим, упомянутый выше Фернандо Маркос — это знаменитый радио- и телекомментатор, долгие годы рассказывавший людям в Мексике о крупных событиях на Олимпиадах и мундиалях. У него была легендарная фраза: «В последней минуте также 60 секунд». Он был и арбитром, стал президентом ассоциации арбитров Мексики. Потом работал на радио. После одного из его нелестных репортажей, хозяин клуба Астуриас предложил комментатору самому показать, как надо тренировать команду. И что же вы думаете — Маркос взял команду Астуриас и вывел её по ходу турнира на первое место.

В сезоне 1947/48 Астуриас заняли последнее 15-е место в чемпионате страны. Но из-за реформ высший дивизион не покинули. А новый сезон с новым тренером начали ударно.

В турнире вновь было 15 команд, но в конкретном туре иногда не играла не одна, а 3, 4 или даже 7 команд сразу. Так что количество сыгранных туров в сезоне было аж 37. По данным сайта rsssf, в одном из туров вообще играла только одна пара команд, а остальные 13 команд отдыхали — такой вот загадочный у них был календарь.

Сезон стартовал 19 сентября. Между прочим, в первом матче Астуриас, возглавляемый 34-летним Маркосом, обыграл в гостях клуб Веракрус, в котором ещё играл Луис де ла Фуэнте по прозвищу Пират, бывший одноклубник Маркоса.

После 6 туров Астуриас действительно были в группе лидеров: после 5 матчей у них было 4 победы и 1 поражение. Ещё у трёх команд также было по 8 очков, а по разности мячей Астуриас действительно всех обходил, выиграв в 6 туре со счётом 6:0. Но две команды из группы лидеров сыграли только по 4 матча. А в 7 туре Астуриас неожиданно проиграл не имевшей очков Тампико. В целом сезон завершили на 5 месте. Потом Фернандо Маркос тренировал другие клубы высшего дивизиона.

Далее он тренировал молодёжную сборную Мексики, а в 1959 и главную команду страны в 3 матчах, не проиграв ни разу. Это под его руководством Мексика обыграла Англию с Билли Райтом, Джимми Гривсом и Бобби Чарльтоном в составе. В той игре, проводившейся в Мехико, после начала второго тайма произошло землетрясение, но матч доиграли.

Вот так Фернандо Маркос выглядел в форме клуба Эспанья:

Умер Фернандо Маркос — футболист, арбитр, тренер, журналист и проч. — в 2000 году, 18 июля. Родился он 30 ноября 1913, его столетие отмечала мексиканская футбольная общественность в 2013, в этом году будет 110 лет со дня рождения неординарного человека в мексиканском футболе.

В предыдущей статье я затронул тему неожиданного появления в самом главном для Мексики отборочном матче ЧМ -1934 не основного вратаря Альфонсо Риестра (кстати, из клуба Астуриас), а резервного Рафаэля Наварро Короны. Рост резервиста был ни при чём. Как сообщил мой мексиканский приятель, во время долгого путешествия через океан, потом по Европе из страны в страну, пока добирались до Италии — у Риестры появились боли в области почек, поэтому он и не был заявлен на матч против США .

Заодно уж. Я сказал, что в книге об истории сборной Мексики от IFFHS есть неточности. У меня есть сканы 3-4 страниц этой книги. Так вот там ошибочно утверждается, что Луис де ла Фуэнте (Пират) был в возрасте 18 лет и оказался самым молодым игроком в истории матчей Кубка мира, включая отборочные. На самом деле в марте 1934 ему было уже 20.

И второе: в книге не совсем верно указаны клубы у игроков Мексики. Более точные данные на сайте rsssf.

А теперь детективная история об ещё одном игроке той сборной Мексики.

Признаться, историю эту я совсем не знал. Поведал в общих чертах о ней опять же мой мексиканский приятель. Некоторые подробности нашёл уже я сам. Но не всё пока ясно в этом деле.

А дело было — уголовное дело. Защитник сборной Мексики Антонио Аспири родился в 1910 году. Играл долгое время в легендарной команде Некакса, которую звали «11 братьев». Затем уехал в родные места, в Орисабу. И играл за местный клуб Моктесума аж до лета 1948 года.

Таким он был в форме клуба Некакса:

У Аспири (ударение, кстати, на первое И) было незабываемое прозвище — El León de las Canchas. Занятно, что некоторые современные онлайн переводчики трактую эту фразу как Лев судов, что с учётом следующих абзацев весьма забавно. На самом деле, конечно, — это Лев полей, спортивных площадок. Классный защитник.

А вот он в действии:

За сборную Мексики в официальных матчах сыграл 13 раз с 1934 по 1938 годы.

Мой приятель в переписке сообщил, что Аспири сидел в тюрьме. Оказалось, что история произошла в конце сентября 1957.

Аспири был в баре. Когда подошёл к своей машине, то увидел, что банда юнцов повредила его авто. Молодые хулиганы терроризировали посетителей бара, кидали камни. Аспири предъявил им свои претензии по поводу авто. Хулиганы его оскорбляли и бросили в него увесистый камень. У Аспири был повреждён левый глаз. Завязалась потасовка. У бывшего игрока был пистолет. Он выстрелил в воздух, дабы остудить пыл юнцов. Но не помогло. В потасовке Аспири выстрелил и попал в живот одному из хулиганов. Через несколько дней парень скончался. Инцидент был 28 сентября, в газете El Informador первое сообщение было 2 октября. 12 ноября сообщено, что накануне Аспири предстал перед судьей.

Следующее сообщение с именем Аспири в той же провинциальной газете появилось через 2 с лишним года, а именно 8 марта 1960 года. Загадочный текст. Из него следует, что после нескольких лет в бегах, Аспири добровольно появился перед представителями органов юстиции. Он был заключен под стражу. Причём «в бегах» он был как-то странно — указан и город в Мексике, куда он перебрался. Возможно, это вновь проделки перевода, не владею, к сожалению, испанским в должной мере.

А в субботу 19 ноября 1960 г. в газете коротко упомянуто, что Аспири на этой неделе был выпущен на свободу. И вообще его заключение — плод ошибки его защиты. Да и в самом деле — какое убийство, когда его самого изувечили и отмутузили?!

Мой приятель в Мексике пытается найти информацию в архивах столичных газет. Вполне возможно, мы узнаем и другие подробности.

Антонио Аспири умер 29 декабря 1982 г. в Мехико в возрасте 72 лет, о чём свидетельствует документ о его смерти. Поэтому его год рождения, который указан во многих источниках как 1911 — не верный, мог быть только 1910, или даже два последних дня декабря 1909.

Что касается уже не раз упоминавшегося Луиса де ла Фуэнте, то он умер в возрасте 58 лет 28 мая в 1972 году. Кстати, он играл до 1952 года, когда ему было уже 38 лет. В сборной был с 1934 по 1949 год, но сыграл всего в 9 матчах, забил 7 голов. В период с 1940 по 1946 Мексика не играла официальных матчей. Пират сыграл 1 матч в 1934, 5 игр в 1938 и 3 матча в 1949 году.

Ну, и о загадочных современных мексиканцах. Прошлый раз я ещё удивлялся, что подсказку о Хосе Росасе в составе сборной Мексики 1934 года я получил от некоего перуанца. Всё оказалось намного прозаичнее — «перуанцем» оказался как раз мой приятель из Мексики, с которым мы общаемся давно. Просто в фейсбуке ему так удобнее.

В предыдущей статье было фото, на котором, как я говорил, присутствуют почти 7 человек из 11, кто сыграл против Кубы 18 марта 1934. Почти — потому что полностью лица Мануэля Алонсо не было видно. Но нашлось и полное фото, где он виден хорошо:

Кроме М. Алонсо, лицо которого теперь видно в верхнем левом углу снимка, тут присутствует и Ф. Маркос — сидит по центру, с эмблемой на груди.

А в качестве обложки этой статьи я предлагаю раскрашенное фото, на котором есть все остальные игроки, о которых сегодня шла речь. В конце января — в начале февраля 1934 сборная Мексики провела два товарищеских матча в Мехико с перуанским клубом Аврора. Вот тогда и было сделано фото, что на обложке.

Фернандо Маркос стоит крайний справа. Пират Фуэнте сидит крайний слева. Антонио Аспири сидит крайний справа. На фото — редкий случай — два вратаря, Рафаэль Наварро выше на полголовы, чем Альфонсо Риестра, не перепутаете.

Нет, всё-таки давайте я приведу имена всех футболистов, которые на этом фото. Потому как в сети есть чёрно-белый вариант с подписями, а в подписях пропущен один из вратарей.

Человек, который раскрашивал это фото, не приветствует использование своей работы в сети без его ведома, поэтому всегда оставляет водяные знаки. Зато он доскональный знаток всех элементов формы сборной Мексики всех времён.