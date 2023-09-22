«Сент-Патрикс Атлетик» – «Дандолк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 31-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Сент-Патрикс Атлетик» – «Дандолк», который состоится 22 сентября 2023 года

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Святоши» в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают на сегодняшний день третье место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. На выезде с минимальным счётом «Сент-Патрикс Атлетик» взял верх над ЮКД. С разницей в один мяч в гостях «святоши» проиграли «Шелбурну» в рамках матча 29-го тура чемпионата.

15 сентября со счётом 2:1 «святоши» взяли верх над командой «Финн Хэрпс» в четвертьфинале Кубка Ирландии.

«Дандолк»

Шестую строчку турнирной таблицы Премьер-дивизиона занимают на данный момент «бело-чёрные». Вспомним недавние матчи с участием «Дандолка», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «святошами». В трёх крайних матчах «бело-чёрные» проиграли своим соперникам. На выезде с минимальным счётом «Дандолк» уступил команде «Шемрок Роверс» в матче 28-го тура чемпионата. С разницей в пару мячей «бело-чёрные» дома проиграли «кондитерам» из Дерри.

В прошлом туре в четвертьфинале Кубка Ирландии со счётом 0:4 «Дандолк» проиграл команде «Голуэй Юнайтед».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.07

Ничья – 3.60

Победит «Дандолк» – 3.45

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Три поражения потерпели «бело-чёрные» в пяти последних матчах

За тот же период «святоши» уступили в одной встрече.

Прогноз

«Богемианс» отстаёт от «святош» всего лишь на три очка и вполне может догнать «красно-белых» уже после крайнего тура. Компания Pinnacle предлагает на победу «Сент-Патрикса» коэффициент 2.07. Свои три очка «святоши», скорее всего, возьмут в предстоящей игре.