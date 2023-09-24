«Тигре» – «Сан-Лоренсо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.09.2023)

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вчера, 17:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Кубка профессиональной Лиги Аргентины «Тигре» – «Сан-Лоренсо», который состоится 25 сентября 2023 года

«Тигре»

Одиннадцатое место занимают «матадоры» в турнирной таблице группы B. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. С минимальным счётом «красно-синие» в гостях одержали победу над командой «Бока Хуниорс» в рамках матча 3-го тура. 15 сентября «нулёвку» раскатал «Тигре» на своём поле с «Эстудиантесом» в игре следующего тура.

«Дефенса и Хустисия» взяла верх над «матадорами» со счётом 2:0.

«Сан-Лоренсо»

На данный момент «сине-гранатовые» в своей группе находятся на две строчки выше «матадоров». Освежим в памяти результаты недавних матчей «Сан-Лоренсо». В рамках матча 3-го тура Кубка профессиональной лиги «Циклон» разошёлся миром с командой «Унион» из Санта-Фе (1:1). С таким же счётом «вороны» раскатали ничью с «Расингом» в игре следующего тура.

21 сентября вничью без голов завершилась выездная игра с «Эстудиантесом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тигре» – 2.22

Ничья – 2.75

Победит «Сан-Лоренсо» – 3.75

Победит «Тигре» с форой -1.5 – 4.40

Обе забьют — нет – 1.48

Обе забьют — да – 2.47

Тотал голов больше 1.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 1.5 голов – 2.05

Статистика

Три победы одержали «матадоры» в десяти крайних матчах

За такой же период «Сан-Лоренсо» выиграло своих соперников в четырёх встречах

Из пяти последних очных встреч в четырёх исход был следующий: обе забьют – да.

Прогноз

С большой долей вероятности ни одна из команд не уйдёт с поля без забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.47 на исход: обе забьют – да.