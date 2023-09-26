«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», который состоится 26 сентября 2023 года
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимает девятое место. Вспомним недавние матчи с участием «красных дьяволов». С одинаковым счётом 1:3 «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» и «Брайтона». В один гол «манкунианцы» уступили в напряжённой борьбе мюнхенской «Баварии» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (3:4).
23 сентября с минимальным счётом в гостях «МЮ» одержал победу над «Бёрнли».
«Критал Пэлас»
«Орлы» находятся в турнирной таблице чемпионата Англии на одну строчку ниже «красных дьяволов». Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных встреч с участием команды «Кристал Пэлас» за последнее время. С разницей в один мяч на своём поле «стекольщики» взяли верх над «волками» из Вулверхэмптона (3:2). Все пять голов были забиты во второй половине встречи. С разницей в пару мячей «Астон Вилла» взяла верх над «орлами».
На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «орлы» с «Фулхэмом» в рамках матча 6-го тура АПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.70
- Ничья – 4.10
- Победит «Кристал Пэлас» – 4.90
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.75
- Обе забьют — нет – 2.05
- Обе забьют — да – 1.80
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05
Статистика
- Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Из пяти крайних матчей в трёх «МЮ» проиграл своим соперникам
- За такой же период только в одной встрече уступил «Кристал Пэлас».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Манчестер Юнайтед» коэффициент 1.70. Если обратить внимание на очные встречи «красных дьяволов» со «стекольщиками», то мы заметим, что на своём поле «МЮ» обычно выигрывает у команды «Кристал Пэлас».