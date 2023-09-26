«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», который состоится 26 сентября 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

« МЮ » на текущий момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимает девятое место. Вспомним недавние матчи с участием «красных дьяволов». С одинаковым счётом 1:3 «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Арсенала» и «Брайтона». В один гол «манкунианцы» уступили в напряжённой борьбе мюнхенской «Баварии» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов (3:4).

23 сентября с минимальным счётом в гостях « МЮ » одержал победу над «Бёрнли».

«Критал Пэлас»

«Орлы» находятся в турнирной таблице чемпионата Англии на одну строчку ниже «красных дьяволов». Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких футбольных встреч с участием команды «Кристал Пэлас» за последнее время. С разницей в один мяч на своём поле «стекольщики» взяли верх над «волками» из Вулверхэмптона (3:2). Все пять голов были забиты во второй половине встречи. С разницей в пару мячей «Астон Вилла» взяла верх над «орлами».

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «орлы» с «Фулхэмом» в рамках матча 6-го тура АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.70

Ничья – 4.10

Победит «Кристал Пэлас» – 4.90

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.75

Обе забьют — нет – 2.05

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.80

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Из пяти крайних матчей в трёх « МЮ » проиграл своим соперникам

» проиграл своим соперникам За такой же период только в одной встрече уступил «Кристал Пэлас».

Прогноз