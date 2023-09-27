«Челси» – аномалия сезона. Лондонцы напоминают о ключевом факторе в футболе

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сегодня, 16:32

Команда за миллиард евро на 14-м месте в АПЛ .

Почеттино якобы готов к плохим результатам

Назначение Маурисио, скорее всего, было ошибкой. Аргентинец не готов к давлению миллиарда евро, потраченного новым владельцем «Челси» Боэли на новичков за полтора трансферных окна. Тренер говорит, что результаты не хуже, чем он лично ждал. Если наставника устраивает 14-е место в АПЛ в четырех пунктах от зоны вылета, то к «новому Лэмпарду» вопросов нет.

Но есть одна вещь, которую Маурисио верно подметил – результаты «Челси» хуже, чем выступления. Футбол отличается от гандбола и баскетбола, моменты ценнее. Удачных шансов мало, забить в ворота мяч сложнее. Кто управляет своими подходами грамотнее, тот выше в таблице. И доминировать надо уметь, владение мячом давно не является гарантией успеха.

«Челси» пытается играть, как ПСЖ и «Барселона». Лондонцы третьи топ-5 по владению мячом. Это первая ошибка Почеттино. Его команда не готова к длинным комбинациям, мало сыгранности. Против «Астон Виллы» в основе было 10 человек без опыта победы в ЛЧ два года назад. Даже частичный отказ от мяча не подарил пространство и удары. Вот где начинаются проблемы.

Прессинг без попаданий в створ не работает

В элитных лигах только у «Барселоны» интенсивнее высокий отбор мяча, чем у «Челси». Стерлинг, Джексон и Мудрик работают по соперникам. Превращение в ПСЖ и «Барселону» могло пройти по плану, ведь первые два пункта соблюдаются – нет дикого брака, и без проблем владеют мячом. Точнее, чем «Челси», пасуют только семь команд в топ-5, но показатель лондонцев очень крутой. Но что еще выделяет коллективы, которые вознамерились побеждать первым номером? Удары по воротам.

По выстрелам «Челси» существенно ниже в цифровых рейтингах, чем в остальных пунктах. Лондонцы делят места в начале третьего десятка с «Монако» Головина и «Арсеналом» Эдегора. Вот только у названых команд по 6 ударов в створ за игру, а у «Челси» беда с конвертацией подходов в настоящие моменты. Лишь 4.7 удара в створ за игру в среднем. И это 41-й результат в элитных лигах. Причем без труда угадаете название клуба, который такой же неэффективный в атаке АПЛ на старте сезона.

С Почеттино соседствует команда тен Хага. Эрик устроил барбекю в МЮ , чтобы сплотить коллектив. Жареное мясо вряд ли спасет тренера «Челси», хотя Маурисио должен уметь обращаться с грилем, у аргентинцев это в крови. В крови у форвардов удары, но даже нападающий Джексон с 3.3 выстрелами за матч не радует меткостью. Стерлинг, Фернандес и Чилуэлл тоже не впечатлили. «Челси» мог забить 11-12 голов, и нет в АПЛ клуба с большей разницей xG и реальных голов. Даже «Эвертон» лучше.

«Челси» остро не хватает последних передач

У лондонцев есть приличная статистика. Например, они в тройке по пропущенным мячам в АПЛ , реже ошибались только защитные линии «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». У «Челси» уже неплохо отлажена одна из фаз игры. Шесть пропущенных мячей в шести турах это нормальный показатель, как у «Арсенала». Причем важны имена соперников, ведь четыре мяча пропустили от «Ливерпуля» и «Вест Хэма», опасных соперников. Вот только в трех подряд матчах АПЛ сам «Челси» не забил ни одного мяча.

Дело не только в количестве попаданий в створ ворот, хотя промахи, разумеется, прямо влияют на результаты. На ударные позиции чаще выводят крайних защитников, чем вингера Мудрика, который против «Астон Виллы» пытался создавать моменты. Но напарники его не понимают. Центральному форварду Джексону не хватает класса, чтобы сыграть в стиле Дрогба, делая разницу в одиночку на характере и за счет напора. Хавбек Фернандес тоже не второй Лэмпард, когда говорим о результативности.

Когда нет голов от индивидуалистов, то спасти может командный футбол. Но процент точных передач «Челси» набивает себе в медленной манере, перекатывая мяч. Если посмотреть на статистику последних пасов под удар, то лондонцы на скромном 36-м месте в топ-5, соседствуют с «Райо Вальекано». На старте сезона не у всех прокачалась командная игра, даже у «Арсенала» не намного больше комбинаций с ударами. Но Сака, Эдегор и Мартинелли могут взять игру на себя, а «Челси» не хватает плеймейкера.

Лондонцы ближе всех к важной статистике «Сити»

Забавный факт. Согласно данным одной из престижных систем оценки xG, в АПЛ только у лондонцев и у «Манчестер Сити» шесть побед в шести турах по качеству моментов над соперниками. Другие системы не такие щедрые, но у «Челси» очень небольшой отрыв от оппонентов по качеству подходов. Получается, даже если будут допускать ровно столько ошибок в защите, как сейчас, должны выигрывать после успешного рывка в атаке.

Но проблема в том, что времени никто не даст. Сегодня матч Кубка Лиги против «Брайтона». Впрочем, на второсортный турнир могут наплевать. До дерби против «Арсенала» у Почеттино есть время. Если обыграют «Фулхэм» и «Бернли» в АПЛ , то будет шанс на подъем. А если сломались морально, начнутся конфликты в раздевалке и не прибавят физически, то не помогут заклинания и молитвы. Пока даже сеть пиццерий троллит «Челси».

Боэли не из тех, кто дает тренеру время. Хотя босс клуба должен принять ответственность за результаты. Тодд разогнал персонал, уволил Тухеля, допустил хаотичные трансферные кампании без присмотра опытного спортивного директора. «Челси» в кризисе, но деньги видны на поле. Осталось найти голы в чужие ворота. Реализация это ключевой фактор, отделяет неудачников от триумфаторов. Пока «Челси» точно не любимчики фортуны.