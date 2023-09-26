За пределами большой четвёрки. «Аякс» проваливает сезон, дебютанты в топах, аутсайдер – выше ПСЖ

Смотрим, какие расклады в около топ-лигах.
Пока в АПЛ ожесточенная битва между «Сити», «Ливерпулем», «Брайтоном», «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», в Ла Лиге «Атлетико» пропускает в лидеры «Барсу» с «Жироной», а в Италии «Интер» пытается нарастить отрыв от «Милана», есть интересные события и за пределами «большой четвёрки» европейских чемпионатов. Заглянем ещё в несколько.
Эредивизие – «Аякс» летит в пропасть, ПСВ захватывает лидерство
Открываешь таблицу чемпионата Нидерландов. Смотришь на 1-е место – ПСВ. Заглядываешь в топ-3 – «Аякса» нет. В топ-5 – тоже без амстердамцев. В топ-10 – и здесь нет. Что-то внутри обрывается. Листаешь к зоне вылета – без «аяксидов». Отлегло. А команда на 14-м месте по итогам 5 туров. С уходом Эрика тен Хага боссы клуба начали лихорадочно искать его преемника – Альфред Схройдер продержался полгода, столько же коллектив возглавлял Джонни Хейтинга. Летом главным назначили Мориса Стейна.
И под его руководством стало только хуже – за 5 матчей в чемпионате амстердамцы обыграли лишь «Хераклес» в первом туре. После были ничьи с «Эксельсиором» и «Фортуной Ситтард», поражение от «Твенте» — матч против «Фейеноорда» вообще прервали.
Зато кризис «Аякса» открыл возможность бороться за чемпионство – и годом ранее ей воспользовался «Фейеноорд». Теперь в лидерах идёт ПСВ – серебряный призёр минувшего розыгрыша. У «красно-белых», как и у АЗ, на старте – 5-матчевая победная серия, но у первых ещё и разница мячей лучше.
Лига 1 – «Брест» ворвался в лидеры, «Ницца» вторая
А ведь недавно первыми шли «монегаски» — это лишний раз показывает, как всё переменчиво на первых порах. «Монако» после ударного старта сыграл вничью с «Лорьяном» и уступил «Ницце» — теперь откатился на 4-ю строчку.
«Орлята» в огне на старте чемпионата – победу они забрали не только у команды Александра Головина, но и у ПСЖ Килиана Мбаппе. И это после ничьих с «Лиллем», «Лорьяном» и «Лионом» в трёх первых турах.
Сильнее может удивить разве что лидер Лиги 1 по итогам 6 матчей – а это «Брест», который после возвращения в элитный дивизион четырьмя годами ранее ни разу не попадал даже в топ-10 по итогам сезона. Сейчас же «пираты» идут с одним поражением (0:2 от «Марселя») ничьей с «Ренном» и четырьмя победами.
Португалия – «Спортинг» реабилитируется за прошлый чемпионат, «Брага» — не в топ-5
Вечная тройка лидеров в Португалии – «Бенфика», «Порту» и «Спортинг». Год назад в это трио вмешались – «Спортинг» остался без медалей, а бронзу взяла «Брага», серебро оставив «сине-белым». Чемпионами стали «орлы».
После этого «львы» горят желанием реабилитироваться. Несмотря на потерю нескольких лидеров, лиссабонцы одержали пять побед на старте, ударно дебютировали в новом розыгрыше ЛЕ и поделили очки с «Брагой». По разнице мячей коллектив Рубена Аморима опережает «Порту» — у обоих клубов по 16 очков в активе. «Бенфике» повезло чуть меньше – при 5 победах 1 матч они всё-таки проиграли. И та единственная команда, которая нанесла действующим чемпионам поражение на старте первенства – «Боавишта».
«Шахматные» — стабильный середняк чемпионата Португалии, но новый розыгрыш они начали ударно – сотворили мини-сенсацию и забрали победы с другими середняками («Шавеш», «Портимоненсе», «Эшторил»).
Попавшей в ЛЧ «Браге» теперь будет тяжелее – коллектив идёт на 6-м месте. В то же время «оружейники» отобрали очки у «Спортинга» на старте чемпионата и обыграли «Боавишту» после встречи с «Наполи».
Бельгия – «Андерлехт» снова в топе, чемпионы не проснулись
Расположение команд в первой пятёрке чемпионата Бельгии меняется довольно часто. Годом ранее титул забрал «Антверпен» — причем сделал это впервые с 1957 года и прервал гегемонию «Брюгге», растянувшуюся на 3 сезона.
К слову, новый розыгрыш турнира для них начинается тяжело – «Андерлехту» «красные» проиграли, затем ещё дважды потеряли очки – с «Юнионом» и «Моленбеком».
Сам «Юнион» привычно идёт в топ-5 – в последние два розыгрыша молодая и перспективная команда борется за чемпионство, но не хватает нескольких очков. Предыдущий сезон ознаменовался ещё и мощной еврокубковой кампанией – брюссельцы дошли до четвертьфинала Лиги Европы.
Из неожиданных возрождений – возвращение «Андерлехта» в тройку. «Пурпурно-белые» переиграли действующих чемпионов во втором туре, после чего успели отобрать очки у «Генка» и «Брюгге» — команда готова реабилитироваться за провал в прошлой кампании (финишировали на 11-м месте).
Турция – дебютант лиги и аутсайдер в топ-5, продолжение разборок лидеров
В прошлом году за раскладами в этом чемпионате следить было интереснее – только Артём Дзюба быстро вернулся на родину, а Магомед Оздоев перебрался в греческий ПАОК.
«Галатасарай» с «Фенербахче» беспрепятственно залетели на вершину турнирной таблицы и продолжают разборки, которые в минувшем сезоне завершились чемпионством первых. На сей раз на 1-ю строчку забрались «жёлтые канарейки», неплохо усилившиеся минувшим летом. Уже сейчас лучшим бомбардиром команды является Эдин Джеко, стабильно выходят в старте Тадич и Шиманьски, Фред периодически появляется на поле.
Разбавляют компанию неожиданно ворвавшиеся в пятёрку «Ризеспор» и «Хатайспор». Первые совсем недавно играли во втором по силе дивизионе, а сейчас обыгрывают «Трабзонспор» и «Фатих Карагюмрюк». Вторые также добились победы над «Трабзонспором» и набрали 10 очков в шести матчах.
За исключением единичных случаев фавориты вернут былые позиции
Но хорошо что есть выскочки почти везде
За исключением единичных случаев фавориты вернут былые позиции
Но хорошо что есть выскочки почти везде