За пределами большой четвёрки. «Аякс» проваливает сезон, дебютанты в топах, аутсайдер – выше ПСЖ

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вчера, 18:54

Смотрим, какие расклады в около топ-лигах.

Пока в АПЛ ожесточенная битва между «Сити», «Ливерпулем», «Брайтоном», «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», в Ла Лиге «Атлетико» пропускает в лидеры «Барсу» с «Жироной», а в Италии «Интер» пытается нарастить отрыв от «Милана», есть интересные события и за пределами «большой четвёрки» европейских чемпионатов. Заглянем ещё в несколько.

Эредивизие – «Аякс» летит в пропасть, ПСВ захватывает лидерство

Открываешь таблицу чемпионата Нидерландов. Смотришь на 1-е место – ПСВ . Заглядываешь в топ-3 – «Аякса» нет. В топ-5 – тоже без амстердамцев. В топ-10 – и здесь нет. Что-то внутри обрывается. Листаешь к зоне вылета – без «аяксидов». Отлегло. А команда на 14-м месте по итогам 5 туров. С уходом Эрика тен Хага боссы клуба начали лихорадочно искать его преемника – Альфред Схройдер продержался полгода, столько же коллектив возглавлял Джонни Хейтинга. Летом главным назначили Мориса Стейна.

И под его руководством стало только хуже – за 5 матчей в чемпионате амстердамцы обыграли лишь «Хераклес» в первом туре. После были ничьи с «Эксельсиором» и «Фортуной Ситтард», поражение от «Твенте» — матч против «Фейеноорда» вообще прервали.

Зато кризис «Аякса» открыл возможность бороться за чемпионство – и годом ранее ей воспользовался «Фейеноорд». Теперь в лидерах идёт ПСВ – серебряный призёр минувшего розыгрыша. У «красно-белых», как и у АЗ , на старте – 5-матчевая победная серия, но у первых ещё и разница мячей лучше.

Лига 1 – «Брест» ворвался в лидеры, «Ницца» вторая

А ведь недавно первыми шли «монегаски» — это лишний раз показывает, как всё переменчиво на первых порах. «Монако» после ударного старта сыграл вничью с «Лорьяном» и уступил «Ницце» — теперь откатился на 4-ю строчку.

«Орлята» в огне на старте чемпионата – победу они забрали не только у команды Александра Головина, но и у ПСЖ Килиана Мбаппе. И это после ничьих с «Лиллем», «Лорьяном» и «Лионом» в трёх первых турах.

Сильнее может удивить разве что лидер Лиги 1 по итогам 6 матчей – а это «Брест», который после возвращения в элитный дивизион четырьмя годами ранее ни разу не попадал даже в топ-10 по итогам сезона. Сейчас же «пираты» идут с одним поражением (0:2 от «Марселя») ничьей с «Ренном» и четырьмя победами.

Португалия – «Спортинг» реабилитируется за прошлый чемпионат, «Брага» — не в топ-5

Вечная тройка лидеров в Португалии – «Бенфика», «Порту» и «Спортинг». Год назад в это трио вмешались – «Спортинг» остался без медалей, а бронзу взяла «Брага», серебро оставив «сине-белым». Чемпионами стали «орлы».

После этого «львы» горят желанием реабилитироваться. Несмотря на потерю нескольких лидеров, лиссабонцы одержали пять побед на старте, ударно дебютировали в новом розыгрыше ЛЕ и поделили очки с «Брагой». По разнице мячей коллектив Рубена Аморима опережает «Порту» — у обоих клубов по 16 очков в активе. «Бенфике» повезло чуть меньше – при 5 победах 1 матч они всё-таки проиграли. И та единственная команда, которая нанесла действующим чемпионам поражение на старте первенства – «Боавишта».

«Шахматные» — стабильный середняк чемпионата Португалии, но новый розыгрыш они начали ударно – сотворили мини-сенсацию и забрали победы с другими середняками («Шавеш», «Портимоненсе», «Эшторил»).

Попавшей в ЛЧ «Браге» теперь будет тяжелее – коллектив идёт на 6-м месте. В то же время «оружейники» отобрали очки у «Спортинга» на старте чемпионата и обыграли «Боавишту» после встречи с «Наполи».

Бельгия – «Андерлехт» снова в топе, чемпионы не проснулись

Расположение команд в первой пятёрке чемпионата Бельгии меняется довольно часто. Годом ранее титул забрал «Антверпен» — причем сделал это впервые с 1957 года и прервал гегемонию «Брюгге», растянувшуюся на 3 сезона.

К слову, новый розыгрыш турнира для них начинается тяжело – «Андерлехту» «красные» проиграли, затем ещё дважды потеряли очки – с «Юнионом» и «Моленбеком».

Сам «Юнион» привычно идёт в топ-5 – в последние два розыгрыша молодая и перспективная команда борется за чемпионство, но не хватает нескольких очков. Предыдущий сезон ознаменовался ещё и мощной еврокубковой кампанией – брюссельцы дошли до четвертьфинала Лиги Европы.

Из неожиданных возрождений – возвращение «Андерлехта» в тройку. «Пурпурно-белые» переиграли действующих чемпионов во втором туре, после чего успели отобрать очки у «Генка» и «Брюгге» — команда готова реабилитироваться за провал в прошлой кампании (финишировали на 11-м месте).

Турция – дебютант лиги и аутсайдер в топ-5, продолжение разборок лидеров

В прошлом году за раскладами в этом чемпионате следить было интереснее – только Артём Дзюба быстро вернулся на родину, а Магомед Оздоев перебрался в греческий ПАОК .

«Галатасарай» с «Фенербахче» беспрепятственно залетели на вершину турнирной таблицы и продолжают разборки, которые в минувшем сезоне завершились чемпионством первых. На сей раз на 1-ю строчку забрались «жёлтые канарейки», неплохо усилившиеся минувшим летом. Уже сейчас лучшим бомбардиром команды является Эдин Джеко, стабильно выходят в старте Тадич и Шиманьски, Фред периодически появляется на поле.

Разбавляют компанию неожиданно ворвавшиеся в пятёрку «Ризеспор» и «Хатайспор». Первые совсем недавно играли во втором по силе дивизионе, а сейчас обыгрывают «Трабзонспор» и «Фатих Карагюмрюк». Вторые также добились победы над «Трабзонспором» и набрали 10 очков в шести матчах.