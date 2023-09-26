Самый интригующий сезон РПЛ. «Зенит» ошибается, «Крылья» в топ-3, «Краснодар» – заявка на чемпионство

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вчера, 22:03

«Быки» сойдутся с петербуржцами только в ноябре.

Чем дальше развивается сезон, тем больше восторг от первой тройки в РПЛ . Кто бы мог подумать, что по итогам девяти туров «Зенит» всё еще не будет лидером чемпионата?! Рассказываем, в чём очарование текущего розыгрыша Премьер-Лиги.

«Локо» помог «Краснодару», «быки» — с отрывом первые

К девятому туру «Зенит» подходил на втором месте – петербуржцы после 2:3 с «Динамо» на классе переиграли «Факел», «Спартак», «Урал» и «Рубин», поделили очки с ЦСКА в гостях. Казалось, что «сине-бело-голубые» взялись за голову после раскачки и теперь в ближайшие недели обойдут «Краснодар». Отставание составляло всего 1 балл.

«Быки» же к этому моменту потеряли очки в трех из последних четырёх матчей – вничью с лидерами первенства сыграли «Локомотив», «Факел» и «Ахмат». В том, что южане на своём поле смогут набрать очки со «шмелями», не было сомнений – но не было их и в том, что «сине-бело-голубых» одержат домашнюю победу.

Поражение от «железнодорожников» — абсолютная сенсация. Подопечные Сергея Семака повели в первом тайме, владели инициативой и доминировали во владении – не хватало завершения. Этим гости и воспользовались – во втором тайме вместо Антона Миранчука вышел Максим Глушенков. Забил и отдал голевую на Тикнизяна (Галактионов говорил, что такая замена планировалась изначально). В итоге «красно-зеленые» довели дело до волевой победы – и освободили дорого «Краснодару».

Подопечные Владимира Ивича играли позднее – и осознавали важность поединка с уральцами. Потому южане по делу переиграли «шмелей». Теперь отрыв от «Зенита» составляет 4 очка. И интереснее всего-то, что действующие чемпионы страны даже не на втором, а на третьем месте. Выше – ещё одна сенсация: «Крылья Советов».

Южане – тренерская команда, «Крылья» идут по следам «Ростова»

«Краснодар» — пример того, как быстро может команда адаптироваться к требованиям нового главного тренера. Владимир Ивич в клубе меньше года. Зимой под нового тренера совершили ряд приобретений – и уже в мае-июне это был тренерский коллектив.

У «горожан» есть реактивные фланги (вингеров играют Батчи и Борхес, ещё есть Олусегун, крайние защитники – быстрые Оласа и Волков), в опорной зоне – боец-Черников, а на острие за мячи отлично цепляется Кордоба. «Быки» прибавили в компоненте, который всегда проседал ранее, – закалился характер.

Второе место «Крыльев» — аномалия, если посмотреть на их список травмированных. С самого старта сезона в лазарете было много игроков, к этому моменту их не меньше: отсутствуют форвард Дмитрий Цыпченко, важный игрок основы Роман Ежов, центрдэф Илья Гапонов. Там же – Денис Якуба, Артём Соколов, Владимир Хубулов, Егор Ушаков. Только недавно вернулся Владимир Писарский. Зато отлично себя проявляют Рассказов, Рахманович, Бенхамин Гарре до микроповреждения набирал очки в пяти турах к ряду. И самое интересное – стремительно раскрывается 19-летний вингер Никита Салтыков, который уже забил 4 мяча в 8 матчах чемпионата. «Крылья» в этом сезоне продолжают дело «Ростова» — южане в прошлой кампании тоже стали главным открытием и вплоть до последних туров боролись за медали. Тоже мешали травмы – ещё и с логистикой были проблемы.

Такого не было 3-4 года

Из года в год «Зенит» к окончанию первой трети чемпионата уже выходил на первое место. В прошлом розыгрыше РПЛ «сине-бело-голубые» дали конкурентам побороться за лидерство первые 6 туров. Ещё раньше сразу взяли инициативу. Сезон-20/21 был аномальным, потому что, завершив 11-й тур на 1-м месте, петербуржцы внезапно откатились на второе к окончанию первого круга.

И таким же аномальным получился чемпионат-2019/20 – после 9 туров конкуренцию команде Семака составляли тот же «Краснодар» и «Ростов» (все набрали по 20 очков), чуть ниже шёл ЦСКА , отставая на 1 балл. Даже «Локо» держал минимальную дистанцию.

Проблемы у «Зенита» возникают и сейчас – только если раньше они были связаны с игрой на 2 фронта, то теперь есть подозрения в нехватке мотивации. После поражения от «Локомотива» в домашних стенах футболист «сине-бело-голубых» Андрей Мостовой сообщил, что команда провела закрытое собрание. Также был инсайд, что гендиректор клуба Александр Медведев после поединка устроил в раздевалке «разнос» футболистам и упрекнул, что те «не сражаются за клуб».

Очная ставка чемпиона и лидера закроет первый круг чемпионата

Сейчас все обратились к календарю Премьер-лиги в поисках ближайшего матча «Зенит» — «Краснодар». Но он ещё не скоро – 11 ноября. Их столкновение будет закрывать первый круг чемпионата – это лишь сильнее подогревает интерес.

«Горожанам» важно не упустить позиции к этому моменту, что будет довольно сложно. «Сине-бело-голубые» на этом отрезке сыграют с «Оренбургом», «Сочи», определят место «Крыльев» в таблице, затем встретятся с «Ахматом» и «Балтикой» — серьёзных испытаний не будет. А вот краснодарцам тяжелее – в октябре предстоит дерби с «Ростовом» и выезд к ЦСКА , после которого к тому же будет кубковый поединок против «Спартака». Также сыграют с «Рубином», «Балтикой» и «Крыльями».

Александр Тарханов успел назвать южан реальным претендентом на чемпионство, но судить об этом получится лишь после ближайших матчей. Настоящая чемпионская проверка – поединки, в которых нельзя терять очки.