Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Самый интригующий сезон РПЛ. «Зенит» ошибается, «Крылья» в топ-3, «Краснодар» – заявка на чемпионство

вчера, 22:03
Игроки «Крыльев Советов»

«Быки» сойдутся с петербуржцами только в ноябре.

Чем дальше развивается сезон, тем больше восторг от первой тройки в РПЛ. Кто бы мог подумать, что по итогам девяти туров «Зенит» всё еще не будет лидером чемпионата?! Рассказываем, в чём очарование текущего розыгрыша Премьер-Лиги.

«Локо» помог «Краснодару», «быки» — с отрывом первые

К девятому туру «Зенит» подходил на втором месте – петербуржцы после 2:3 с «Динамо» на классе переиграли «Факел», «Спартак», «Урал» и «Рубин», поделили очки с ЦСКА в гостях. Казалось, что «сине-бело-голубые» взялись за голову после раскачки и теперь в ближайшие недели обойдут «Краснодар». Отставание составляло всего 1 балл.

«Быки» же к этому моменту потеряли очки в трех из последних четырёх матчей – вничью с лидерами первенства сыграли «Локомотив», «Факел» и «Ахмат». В том, что южане на своём поле смогут набрать очки со «шмелями», не было сомнений – но не было их и в том, что «сине-бело-голубых» одержат домашнюю победу.

Поражение от «железнодорожников» — абсолютная сенсация. Подопечные Сергея Семака повели в первом тайме, владели инициативой и доминировали во владении – не хватало завершения. Этим гости и воспользовались – во втором тайме вместо Антона Миранчука вышел Максим Глушенков. Забил и отдал голевую на Тикнизяна (Галактионов говорил, что такая замена планировалась изначально). В итоге «красно-зеленые» довели дело до волевой победы – и освободили дорого «Краснодару».

Подопечные Владимира Ивича играли позднее – и осознавали важность поединка с уральцами. Потому южане по делу переиграли «шмелей». Теперь отрыв от «Зенита» составляет 4 очка. И интереснее всего-то, что действующие чемпионы страны даже не на втором, а на третьем месте. Выше – ещё одна сенсация: «Крылья Советов».

Южане – тренерская команда, «Крылья» идут по следам «Ростова»

«Краснодар» — пример того, как быстро может команда адаптироваться к требованиям нового главного тренера. Владимир Ивич в клубе меньше года. Зимой под нового тренера совершили ряд приобретений – и уже в мае-июне это был тренерский коллектив.

У «горожан» есть реактивные фланги (вингеров играют Батчи и Борхес, ещё есть Олусегун, крайние защитники – быстрые Оласа и Волков), в опорной зоне – боец-Черников, а на острие за мячи отлично цепляется Кордоба. «Быки» прибавили в компоненте, который всегда проседал ранее, – закалился характер.

Второе место «Крыльев» — аномалия, если посмотреть на их список травмированных. С самого старта сезона в лазарете было много игроков, к этому моменту их не меньше: отсутствуют форвард Дмитрий Цыпченко, важный игрок основы Роман Ежов, центрдэф Илья Гапонов. Там же – Денис Якуба, Артём Соколов, Владимир Хубулов, Егор Ушаков. Только недавно вернулся Владимир Писарский. Зато отлично себя проявляют Рассказов, Рахманович, Бенхамин Гарре до микроповреждения набирал очки в пяти турах к ряду. И самое интересное – стремительно раскрывается 19-летний вингер Никита Салтыков, который уже забил 4 мяча в 8 матчах чемпионата. «Крылья» в этом сезоне продолжают дело «Ростова» — южане в прошлой кампании тоже стали главным открытием и вплоть до последних туров боролись за медали. Тоже мешали травмы – ещё и с логистикой были проблемы.

Такого не было 3-4 года

Из года в год «Зенит» к окончанию первой трети чемпионата уже выходил на первое место. В прошлом розыгрыше РПЛ «сине-бело-голубые» дали конкурентам побороться за лидерство первые 6 туров. Ещё раньше сразу взяли инициативу. Сезон-20/21 был аномальным, потому что, завершив 11-й тур на 1-м месте, петербуржцы внезапно откатились на второе к окончанию первого круга.

И таким же аномальным получился чемпионат-2019/20 – после 9 туров конкуренцию команде Семака составляли тот же «Краснодар» и «Ростов» (все набрали по 20 очков), чуть ниже шёл ЦСКА, отставая на 1 балл. Даже «Локо» держал минимальную дистанцию.

Проблемы у «Зенита» возникают и сейчас – только если раньше они были связаны с игрой на 2 фронта, то теперь есть подозрения в нехватке мотивации. После поражения от «Локомотива» в домашних стенах футболист «сине-бело-голубых» Андрей Мостовой сообщил, что команда провела закрытое собрание. Также был инсайд, что гендиректор клуба Александр Медведев после поединка устроил в раздевалке «разнос» футболистам и упрекнул, что те «не сражаются за клуб».

Очная ставка чемпиона и лидера закроет первый круг чемпионата

Сейчас все обратились к календарю Премьер-лиги в поисках ближайшего матча «Зенит» — «Краснодар». Но он ещё не скоро – 11 ноября. Их столкновение будет закрывать первый круг чемпионата – это лишь сильнее подогревает интерес.

«Горожанам» важно не упустить позиции к этому моменту, что будет довольно сложно. «Сине-бело-голубые» на этом отрезке сыграют с «Оренбургом», «Сочи», определят место «Крыльев» в таблице, затем встретятся с «Ахматом» и «Балтикой» — серьёзных испытаний не будет. А вот краснодарцам тяжелее – в октябре предстоит дерби с «Ростовом» и выезд к ЦСКА, после которого к тому же будет кубковый поединок против «Спартака». Также сыграют с «Рубином», «Балтикой» и «Крыльями».

Александр Тарханов успел назвать южан реальным претендентом на чемпионство, но судить об этом получится лишь после ближайших матчей. Настоящая чемпионская проверка – поединки, в которых нельзя терять очки.

За пределами большой четвёрки. «Аякс» проваливает сезон, дебютанты в топах, аутсайдер – выше ПСЖ
Вчера, 18:54Максим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Впервые в истории «Краснодар» стал тренерской командой. Ивич обновил клубный рекорд «горожан»
25 сентябряВадим Багров в блоге Командный духКомментарии6
«Реал» проиграл впервые в сезоне. Анчелотти наказали за слепую веру в неисчерпаемую удачу
25 сентябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии11
Невероятный Сака и безжалостный Сон. В лондонском дерби устроили перестрелку
25 сентябряВадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии4
«Ростов» и ЦСКА устроили голевое шоу. «Армейцы» без побед в пяти турах РПЛ подряд
24 сентябряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии18
«Локомотив» победил «Зенит» в гостях. У Семака классные игроки, но плохой футбол
24 сентябряВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии8
Все комментарии
goodmonter
goodmonter
вчера в 22:54, ред.
Промежуточный результат даёт повод говорить об интриге за чемпионство. Интересный матч 11 ноября ничего не решает. Слишком длинная зимняя пауза у нас в чемпионате, после которой команды успевают измениться до неузнаваемости. Желаю быкам пройти осенний этап на той же скорости и не сбавлять оборотов после новогодних каникул.
З. Ы. Давно такого не было, чтобы после 9 туров в первой тройке не было ни одной команды из Москвы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:43
Быки чуть выше чем должны быть, Самара по делу
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:33
"Заявка на чемпионство" команды,не называющейся "Зенит",это когда осталось три тура,и "Краснодар" имеет отрыв в 8 очков.А текущая ситуация-промежуточный результат.наиболее сбалансированной и последовательной команды на текущий момент.
протон
протон
вчера в 22:25
Последовательность в прогрессе, как у Краснодара мало у кого чувствуется.
Нету истеричных громких покупок и продаж "для прибыли"
Мне лично нравится как руководство планомерно каждый сезон наращивает мощь команды.
"Быкам" всего каких-то 15 лет и они пишут историю на наших глазах.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 