Почеттино: «Результаты „Челси“ не хуже, чем я думал»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил результаты лондонского клуба на старте сезона АПЛ.
Я уверен, что у нас есть возможность изменить ситуацию. Результаты не хуже, чем я думал. Мы знали, что новый проект – это всегда сложно. Этот период... Похоже, всё против нас. Наши выступления заслуживают большего количества очков.
На данный момент «Челси» идёт на 14-м месте в АПЛ, имея в своём активе 5 очков.
Они (Челси) изменят ситуацию, ты правильно уверен. но БЕЗ ТЕБЯ
Они (Челси) изменят ситуацию, ты правильно уверен. но БЕЗ ТЕБЯ