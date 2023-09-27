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Почеттино: «Результаты „Челси“ не хуже, чем я думал»

сегодня, 00:53

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил результаты лондонского клуба на старте сезона АПЛ.

Я уверен, что у нас есть возможность изменить ситуацию. Результаты не хуже, чем я думал. Мы знали, что новый проект – это всегда сложно. Этот период... Похоже, всё против нас. Наши выступления заслуживают большего количества очков.

На данный момент «Челси» идёт на 14-м месте в АПЛ, имея в своём активе 5 очков.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:10
Я представляю если бы ты ещё и думать мог , чтобы тогда сказал !??) А проект называется, - "Прощай Челси " !((
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:01
У.Х.О.Д.И.!

Они (Челси) изменят ситуацию, ты правильно уверен. но БЕЗ ТЕБЯ
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