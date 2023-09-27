Почеттино: «Результаты „Челси“ не хуже, чем я думал»

Главный тренер «Челси» оценил результаты лондонского клуба на старте сезона АПЛ .

Я уверен, что у нас есть возможность изменить ситуацию. Результаты не хуже, чем я думал. Мы знали, что новый проект – это всегда сложно. Этот период... Похоже, всё против нас. Наши выступления заслуживают большего количества очков.