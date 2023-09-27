«Фрозиноне» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Серии A чемпионата Италии «Фрозиноне» – «Фиорентина», который состоится 28 сентября 2023 года

«Фрозиноне»

Девятое место занимают на текущий момент «канарейки» в турнирной таблице чемпионата Италии. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Фрозиноне» в предстоящей встрече с «фиолетовыми» из Флоренции. Нулевую ничью раскатали «жёлто-синие» в гостях с «Удинезе» в рамках матча 3-го тура Серии A. С разницей в пару голов «чочарцы» одержали победу над «Сассуоло» в позапрошлом туре (4:2).

22 сентября «Фрозиноне» сыграло вничью с «Салернитаной» (1:1).

«Фиорентина»

«Фиолетовые» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находятся на седьмой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных встреч с участием «лилий» за последнее время. В один мяч «Фиорентина» дома взяла верх над «Аталантой» в матче 4-го тура чемпионата Италии (3:2). 21 сентября ничейным исходом завершилась игра 1-го тура группового этапа квалификации Лиги конференций УЕФА с бельгийским футбольным клубом «Генк» (2:2).

На прошлых выходных «фиолетовые» в гостях со счётом 2:0 выиграли у «маленьких зебр» из Удине.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрозиноне» – 3.80

Ничья – 3.70

Победит «Фиорентина» – 1.98

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 – 3.30

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

Три крайние очные встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

Две победы одержали «канарейки» в пяти последних матчах

За такой же период «фиолетовые» обыграли своих оппонентов в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Фрозиноне» в предстоящем матче коэффициент 3.80. «Жёлто-синие» выиграли дома у «Сассуоло» в недавнем домашнем матче. За три очка «канарейки» вполне могут побороться в будущей встрече.