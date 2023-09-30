«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1696021922

сегодня, 00:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», который состоится 30 сентября 2023 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» после шести сыгранных матчей в рамках чемпионата Англии идут на четвертом месте. Команда показывает зрелищный футбол с большим количеством ударов в сторону ворот соперника. На домашнем поле «Тоттенхэм» имеет две победы в двух играх.

В рамках последнего тура «Шпоры» играли в гостях против одного из претендентов на победу в текущем розыгрыше Премьер-Лиги, командой Арсенал. В зрелищном матче клубы сыграли в результативную ничью (2:2).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в своем активе на текущий момент имеет на два очка больше, чем у будущего соперника. Это позволяет клубу идти на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Лидером на поле в команде Клоппа по итогам шести туров с семью результативными действиями является Мохамед Салах. В шестом туре «Ливерпуль» добыл волевую победу в домашней игре против «Вест Хэма» со счетом 3:1.

«Красные» среди недели провели матч кубка Английской лиги, победив команду Чемпионшипа «Лестер» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 3.10

Ничья – 4.15

Победит «Ливерпуль» – 2.26

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 5.90

Обе забьют — нет – 2.94

Обе забьют — да – 1.41

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.42

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.90

Статистика

«Тоттенхэм» в текущем сезоне Премьер Лиги идет без поражений.

«Ливерпуль» побеждает в семи матчах подряд во всех турнирах.

«Тоттенхэм» побеждал «Ливерпуль» последний раз в 2017 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Тоттенхэм» с форой -1.5 гола коэффициент 5.90. Хозяева продолжат свою победную серию на домашнем поле. «Шпоры» показывают содержательную игру с большим количеством голевых моментов.