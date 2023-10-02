«Фиорентина» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии А чемпионата Италии «Фиорентина» – «Кальяри», который состоится 02 октября 2023 года

«Фиорентина»

«Фиорентина» усилилась в этом межсезонье рядом качественных игроков. Это позволяет команде по итогам шести туров показывать зрелищный футбол и идти в зоне еврокубков. Победа в предстоящем матче с «Кальяри» позволит закрепиться в топе и не отпускать далеко конкурентов.

В шестом туре подопечные В. Итальяно сыграли в результативную выездную ничью с «Фрозиноне» (1:1).

«Кальяри»

«Кальяри» последняя команда чемпионата Италии. Два набранных очка по итогам шести туров — это все, что на текущий момент есть в активе клуба. Главный тренер «красно-синих» К. Раньери опытный специалист и точно знает, что нужно делать, чтобы вернуть уверенность игрокам. В пятом туре команда уступила на выезде «Аталанте» (0:2).

В шестом туре «Кальяри» в домашней встрече с «Миланом» поведя (1:0) уступила встречу со счетом 1:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 1.48

Ничья – 4.40

Победит «Кальяри» – 7.60

Победит «Фирентина» с форой -1.5 – 2.36

Обе забьют — нет – 1.80

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03

Статистика

«Фиорентина» в текущем сезоне уступили лишь один раз в выездной игре против команды «Интер».

«Кальяри» не выигрывали в этом сезоне Серии А.

В пяти последних очных встречах команд «Кальяри» не побеждали «фиолетовых».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку с форой -1.5 мяча на победу «Фиорентины» с коэффициентом 2.36. Игроки «Кальяри» будут делать все что могут, но класса игроков не достаточно, чтобы бороться с «фиолетовыми».