«Фиорентина» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии А чемпионата Италии «Фиорентина» – «Кальяри», который состоится 02 октября 2023 года
«Фиорентина»
«Фиорентина» усилилась в этом межсезонье рядом качественных игроков. Это позволяет команде по итогам шести туров показывать зрелищный футбол и идти в зоне еврокубков. Победа в предстоящем матче с «Кальяри» позволит закрепиться в топе и не отпускать далеко конкурентов.
В шестом туре подопечные В. Итальяно сыграли в результативную выездную ничью с «Фрозиноне» (1:1).
«Кальяри»
«Кальяри» последняя команда чемпионата Италии. Два набранных очка по итогам шести туров — это все, что на текущий момент есть в активе клуба. Главный тренер «красно-синих» К. Раньери опытный специалист и точно знает, что нужно делать, чтобы вернуть уверенность игрокам. В пятом туре команда уступила на выезде «Аталанте» (0:2).
В шестом туре «Кальяри» в домашней встрече с «Миланом» поведя (1:0) уступила встречу со счетом 1:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 1.48
- Ничья – 4.40
- Победит «Кальяри» – 7.60
- Победит «Фирентина» с форой -1.5 – 2.36
- Обе забьют — нет – 1.80
- Обе забьют — да – 2.03
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.03
Статистика
- «Фиорентина» в текущем сезоне уступили лишь один раз в выездной игре против команды «Интер».
- «Кальяри» не выигрывали в этом сезоне Серии А.
- В пяти последних очных встречах команд «Кальяри» не побеждали «фиолетовых».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку с форой -1.5 мяча на победу «Фиорентины» с коэффициентом 2.36. Игроки «Кальяри» будут делать все что могут, но класса игроков не достаточно, чтобы бороться с «фиолетовыми».