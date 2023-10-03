«Ланс» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Ланс» – «Арсенал», который состоится 3 октября 2023 года

«Ланс»

«Ланс» показав в прошлом году свой лучший сезон за последнее время, попал в групповой этап Лиги Чемпионов. В этом сезоне дела у клуба идут не лучшим образом. Первую победу «кроваво-золотые» добыли только в шестом туре чемпионата Франции, одолев на своем поле «Тулузе» (2:1).

В матче Лиги Чемпионов на выезде сыграли с «Севильей» (1:1).

«Арсенал»

«Арсенал» уверенно идет в тройке лидеров в английской Премьер Лиги с семнадцатью набранными баллами из двадцати одного возможного. В рамках последнего тура чемпионата Англии на выезде обыграли «Борнмут» со счетом 4:0.

В первом туре Лиги Чемпионов уверенно разобрались с нидерландским « ПСВ »(4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 5.60

Ничья – 4.30

Победит «Арсенал» – 1.63

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 2.65

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.79

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.15

Статистика

«Ланс» последний раз играл в основной сетке Лиги Чемпионов в сезоне 2002/2003.

«Арсенал» не проигрывает в десяти матчах текущего сезона.

В очных встречах команды на европейской арене пересекались в 1/2 Кубка УЕФА сезона 1999/2000 годов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Арсенала» за коэффициент 1.60. «Ланс» в последних играх перервал свою безвыигрышную серию, но в матче с лондонским «Арсеналом» им нужно прыгнуть выше головы, чтобы взять хотя бы ничью.