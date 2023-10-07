«Реймс» – «Монако»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Реймс» – «Монако», который состоится 7 октября 2023 года

«Реймс»

«Реймс» идет на третьем месте в чемпионате Франции после семи сыгранных матчей. Такое высокое место команды обусловлено нестабильной игрой фаворитов Лиги 1. Главный успех клуба связан с главным тренером Виллом Стиллом, который в свои тридцать лет внёс современные элементы в игру команды. В матче шестого тура на выезде был обыгран «Лилль» (2:1).

В последнем туре на домашнем поле победили «Лион» со счетом 2:0.

«Монако»

«Монако» лидирует в текущем розыгрыше Лиги 1 с четырнадцатью очками в своем активе. Команда под руководством австрийского специалиста Адольфа Хюттера пользуется хорошей формой, пока что обходя стороной не лучшие периоды других претендентов на чемпионство и регулярно набирает баллы.

В седьмом туре на своей арене обыграли «Марсель» (3:2), хотя проигрывали по ходу встречи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 2.62

Ничья – 3.75

Победит «Монако» – 2.65

Победит «Монако» с форой -1.5 – 5.00

Обе забьют — нет – 2.48

Обе забьют — да – 1.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

«Реймс» забивает во всех домашних мачтах сезона.

«Монако» в трёх выездных встречах в этом розыгрыше Лиги 1 играет на тотал больше 3.5 мячей.

В последних пяти играх между собой команды сыграли ставку обе команды забьют нет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют за коэффициент 1.50. Оба клуба находятся в хорошей игровой форме и регулярно отличаются забитыми голами в воротах соперников. Сейчас идеальный момент, чтобы прервать серию игр, в которых они играли в закрытый футбол, и порадовать своих болельщиков.