У ЦСКА худший старт в РПЛ за двадцать лет. Федотова подводят многие игроки, даже Акинфеев

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вчера, 16:34

Повторили самый слабый результат.

ЦСКА набрал 16 пунктов в десяти турах

Настолько слабый старт был 2008 году и спустя десять лет. Теперь расстояние между провалами сократилось. Год назад «армейцы» были вторыми в таблице, что можно назвать подвигом, ведь по ресурсам клуб Федотова не второй в списке фаворитов РПЛ . Также выиграли Кубок, прямая заслуга Акинфеева. Но если раньше у ЦСКА была неплохая защита в РПЛ , даже если хромало нападение, то сейчас обманчиво хорошие результаты в атаке – 20 забитых мячей, и огромные проблемы в обороне.

Акинфеев допускал ошибки и просто не выручал, у него в карьере бывали такие непростые периоды. Чехарда в центре защиты, вызванная травмами, пустая опорная зона без профильного игрока позиции Барриоса, а также активная работа латералей без оглядки на свои ворота привела к 15 результативным ошибкам в защите. У «Спартака» на один пропущенный мяч больше, но в прошлых кризисных сезонах ЦСКА пропускал 5-7 мячей в десяти первых турах, а не пятнадцать голов.

Год назад у «армейцев» было 20 пунктов и лишь девять ошибок в обороне после десяти туров. Сейчас должны благодарить судьбу, что соперники не забили москвичам больше мячей, ведь шансы у них были. Повторение худшего старта за 20 лет заставляет анализировать объективные и субъективные причины произошедших неприятностей. И сложно категорично заявлять, что дело только в команде, проблемы шире и глубже. ЦСКА не в лучшем состоянии накануне дерби со «Спартаком».

В центре защиты сыграли 7 футболистов

Сложная травма Дивеева и повреждение Мойсеса, который заменил хавбека Зайнутдинова в центре защиты – объективные факторы проблем ЦСКА . Сложно играть стабильно, когда семь разных игроков в центре обороны. Причем Мухин и Зделар центральные хавбеки, что отличает их опыт от перевода латераля Мойсеса в центр обороны. Неприятностей много, а выручать должен немолодой Набабкин, с которым чуть было не попрощались.

Агапов и Рядно не готовы к невероятным нагрузкам и стабильному футболу в центре защиты. Причем второй – крайний защитник, а не центрбек. Осталось только форварда Заболотного в центр обороны отправить, чтобы Акинфееву жилось ещё веселее. У ЦСКА в 10 турах один «сухарь» против «Балтики». Команда Игнашевича плохо сыграла в атаке, нанесла один точный удар по воротам, а другие оппоненты намного смелее.

Но достаточно вспомнить шоу ЦСКА на первых минутах в Ростове-на-Дону, чтобы не доверять обороне «армейцев» в любом составе. Роша, Дивеев и Мойсес могли сыграться, но это трио мечты, а в реальности Виллиан хочет уйти. ЦСКА держится, больше одного мяча пропустили четыре раза. Но достаточно вспомнить матчи против клубов из Самары и Ростова-на-Дону, чтобы не сомневаться в проблемах «армейцев» в защите.

9 из 20 мячей ЦСКА – стандарты и автогол

Переходим к забитым мячам. Надо развенчать миф о якобы успешной игре команды Федотова у чужих ворот. Во-первых, 11 из 20 мячей забили два форварда Чалов и Заболотный, но вряд ли оба останутся в основе, если Файзуллаев и Давила убедят тренера в своих талантах. Во-вторых, пять мячей, то есть каждый четвертый, забили люди, которые могут потом год не отличаться.

Нет группы опытных стабильных форвардов. Также важно, что когда говорим о девяти голах со стандартов и после срезки от чужого игрока в ворота, то 5 мячей это пенальти. Судья Безбородов исказил статистику ЦСКА в матче с «Ахматом», никто в РПЛ не забил больше голов с пенальти. У «Зенита» и «Спартака» по одному мячу с «точек» в новом сезоне после трети пути.

Стандарты и пенальти это статика, а в динамике ЦСКА не всегда хорош. Усталость будет накапливаться, а соперники изучат подход Федотова в критических моментах, когда команда уступает в счете. Не спорим, что у Келвена, Файзуллаева и Чалова есть неплохой последний пас. Но после неудачного старта сезона важнее, что Обляков, Давила и Зделар не создают явные моменты.

Акинфеев отразил лишь 62 % ударов с игры

Нет легкого ответа на вопрос, кто лучший игрок ЦСКА в новом сезоне. Вроде бы Чалов, но не всегда. Фанаты по инерции наградили за летние месяцы Акинфеева, но ЦСКА аутсайдер по проценту отраженных ударов. Тороп берет 57 % выстрелов, Акинфеев лишь 62 %. Для сравнения, у Сафонова из «Краснодара» 87.5 % отраженных ударов и 7 «сухарей» в 11 поединках.

Сегодня Акинфееву играть против «Спартака», рекордсмена сезона по ударам в створ, а вот ЦСКА ниже «Балтики» в этой категории. Вот и получается, что ни Акинфеев, ни 20-летний Файзуллаев, которого болельщики выбрали лучшим игроком сентября, не являются стабильными героями. Как показывает пример «Краснодара», когда не помогает тренер, то должны включаться лидеры.