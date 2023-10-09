Андорра – Косово: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Андорра – Косово, который состоится 12 октября 2023 года

Андорра

Сборная Андорры с двумя очками в активе занимает последнее место в группе. Андорцы во всех квалификациях на чемпионаты мира и Европы ведут борьбу максимум за второе место с конца в своих группах. В пятом туре сыграли с белоруссами со счетом 0:0.

В матче последнего тура на выезде проиграли швейцарцам (0:3).

Косово

Сборная Косово идет на пятом месте в группе и оставляет за собой только теоретические шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. Из шести сыгранных матчей у косоваров четыре ничейных исхода при двух поражениях. В матче пятого тура на домашнем поле добыли ничейный исход с лидером группы сборной Швейцарии (2:2).

В шестом туре на выезде проиграли сборной Румынии со счетом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Андорры – 9.40

Ничья – 4.40

Победит сборная Косово – 1.40

Победит сборная Косово с форой -1.5 – 2.24

Обе забьют — нет – 1.49

Обе забьют — да – 2.51

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Сборная Андорра не побеждала в 2023 году.

Сборная Косово последний раз побеждала на выезде в 2022 году.

Единственный матч между командами завершился со счётом 1:1.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Косово с форой -1.5 по коэффициенту 2.24. Последний свой шанс побороться за выход на Евро-2024 игроки сборной Косово не имеют право упустить.