Кипр – Норвегия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Кипр – Норвегия, который состоится 12 октября 2023 года
Кипр
Киприоты полностью провалили данный отбор на чемпионат Европы. Занимают последнее место в группе без набранных очков на данный момент и имеют одну из худших оборон среди всех участников квалификации. В матче пятого тура уступили на домашнем поле сборной Шотландии (0:3).
В последнем туре проиграли на выезде испанцам со счетом 0:6.
Норвегия
Сборная Норвегии занимает третье место в группе с семью очками в своем активе после пяти игр. Провальные первые матчи команды ухудшили шансы норвежцев на борьбу за выход из группы. В четвёртом туре норвежская сборная дома победила киприотов (3:1).
В шестом туре обыграли сборную Грузии со счётом 2:1/
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Кипра – 14.50
- Ничья – 6.40
- Победит сборная Норвегии – 1.23
- Победит сборная Норвегии с форой -1.5 – 1.71
- Обе забьют — нет – 1.55
- Обе забьют — да – 2.34
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25
Статистика
- Сборная Кипра идёт без побед в этом календарном году.
- Норвежцы не побеждали в данном отборе на выезде.
- В одиннадцати очных встречах между командами все победы норвежцев.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Норвегии с форой -1.5 по коэффициенту 1.71. Футболисты сборной Норвегии сделают все возможное, чтобы продолжить борьбу за выход на Евро-2024, и точно не в их планах терять очки против аутсайдеров группы.