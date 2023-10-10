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Кипр – Норвегия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:26
Кипр – Норвегия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Кипр – Норвегия, который состоится 12 октября 2023 года

Кипр

Киприоты полностью провалили данный отбор на чемпионат Европы. Занимают последнее место в группе без набранных очков на данный момент и имеют одну из худших оборон среди всех участников квалификации. В матче пятого тура уступили на домашнем поле сборной Шотландии (0:3).

В последнем туре проиграли на выезде испанцам со счетом 0:6.

Норвегия

Сборная Норвегии занимает третье место в группе с семью очками в своем активе после пяти игр. Провальные первые матчи команды ухудшили шансы норвежцев на борьбу за выход из группы. В четвёртом туре норвежская сборная дома победила киприотов (3:1).

В шестом туре обыграли сборную Грузии со счётом 2:1/

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Кипра – 14.50
  • Ничья – 6.40
  • Победит сборная Норвегии – 1.23
  • Победит сборная Норвегии с форой -1.5 – 1.71
  • Обе забьют — нет – 1.55
  • Обе забьют — да – 2.34
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25

Статистика

  • Сборная Кипра идёт без побед в этом календарном году.
  • Норвежцы не побеждали в данном отборе на выезде.
  • В одиннадцати очных встречах между командами все победы норвежцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Норвегии с форой -1.5 по коэффициенту 1.71. Футболисты сборной Норвегии сделают все возможное, чтобы продолжить борьбу за выход на Евро-2024, и точно не в их планах терять очки против аутсайдеров группы.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:24
Разница в классе огромная, ведь на стороне норвежской сборной не только более высокий класс, но и мотивация. Справедливости ради нужно сказать, что Киприоты прекрасно понимают, что попасть в двойку лучших в группе А, у них вряд ли выйдет. А вот Норвегия имеет все шансы, но для этого нужно побеждать, и терять очки никак нельзя, ведь отставание от второго места составляет два балла, да еще и у испанцев есть игра в запасе. В общем, мотивация и класс должны решать в пользу фаворита.
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