Кипр – Норвегия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Кипр – Норвегия, который состоится 12 октября 2023 года

Кипр

Киприоты полностью провалили данный отбор на чемпионат Европы. Занимают последнее место в группе без набранных очков на данный момент и имеют одну из худших оборон среди всех участников квалификации. В матче пятого тура уступили на домашнем поле сборной Шотландии (0:3).

В последнем туре проиграли на выезде испанцам со счетом 0:6.

Норвегия

Сборная Норвегии занимает третье место в группе с семью очками в своем активе после пяти игр. Провальные первые матчи команды ухудшили шансы норвежцев на борьбу за выход из группы. В четвёртом туре норвежская сборная дома победила киприотов (3:1).

В шестом туре обыграли сборную Грузии со счётом 2:1/

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Кипра – 14.50

Ничья – 6.40

Победит сборная Норвегии – 1.23

Победит сборная Норвегии с форой -1.5 – 1.71

Обе забьют — нет – 1.55

Обе забьют — да – 2.34

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25

Статистика

Сборная Кипра идёт без побед в этом календарном году.

Норвежцы не побеждали в данном отборе на выезде.

В одиннадцати очных встречах между командами все победы норвежцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Норвегии с форой -1.5 по коэффициенту 1.71. Футболисты сборной Норвегии сделают все возможное, чтобы продолжить борьбу за выход на Евро-2024, и точно не в их планах терять очки против аутсайдеров группы.