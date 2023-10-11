Северная Ирландия – Сан-Марино: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1697049303

вчера, 21:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Северная Ирландия – Сан-Марино, который состоится 14 октября 2023 года.

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии с тремя очками идет на пятом месте в группе, но не имеет шансов на попадание на чемпионат Европы. Предстоящий матч представляет собой хорошую возможность заработать очки и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. В пятом туре они проиграли на выезде сборной Словении со счётом 2:4.

В шестом туре уступили сборной Казахстана (0:1), играя первым номером и создавая больше голевых моментов.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино является последней командой в текущей группе, которая не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча. С такими результатами вопрос возникает о целесообразности участия таких сборных в отборочных матчах. В одном из предыдущих туров они уступили сборной Финляндии (0:6).

В последнем туре проиграли на своем поле сборной Словении со счётом 0:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Северной Ирландии – 1.01

Ничья – 21.00

Победит сборная Сан-Марино – 50.00

Победит сборная Северной Ирландии с форой -3.5 – 1.63

Обе забьют — нет – 1.26

Обе забьют — да – 3.65

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.41

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.81

Статистика

Сборная Северной Ирландии в данном отборе не забивала на домашнем поле .

Сборная Сан-Марино в шести матчах квалификации пропустила 21 гол.

В пяти очных встречах между командами пять побед на счету сборной Северной Ирландии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Северной Ирландии с форой -3.5 мячей по коэффициенту 1.63. Хозяева сделают всё возможное в будущем матче, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками за провальный отбор.