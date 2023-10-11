Северная Ирландия – Сан-Марино: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Северная Ирландия – Сан-Марино, который состоится 14 октября 2023 года.
Северная Ирландия
Сборная Северной Ирландии с тремя очками идет на пятом месте в группе, но не имеет шансов на попадание на чемпионат Европы. Предстоящий матч представляет собой хорошую возможность заработать очки и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. В пятом туре они проиграли на выезде сборной Словении со счётом 2:4.
В шестом туре уступили сборной Казахстана (0:1), играя первым номером и создавая больше голевых моментов.
Сан-Марино
Сборная Сан-Марино является последней командой в текущей группе, которая не набрала ни одного очка и не забила ни одного мяча. С такими результатами вопрос возникает о целесообразности участия таких сборных в отборочных матчах. В одном из предыдущих туров они уступили сборной Финляндии (0:6).
В последнем туре проиграли на своем поле сборной Словении со счётом 0:4.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Северной Ирландии – 1.01
- Ничья – 21.00
- Победит сборная Сан-Марино – 50.00
- Победит сборная Северной Ирландии с форой -3.5 – 1.63
- Обе забьют — нет – 1.26
- Обе забьют — да – 3.65
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.41
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.81
Статистика
- Сборная Северной Ирландии в данном отборе не забивала на домашнем поле .
- Сборная Сан-Марино в шести матчах квалификации пропустила 21 гол.
- В пяти очных встречах между командами пять побед на счету сборной Северной Ирландии.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Северной Ирландии с форой -3.5 мячей по коэффициенту 1.63. Хозяева сделают всё возможное в будущем матче, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками за провальный отбор.