Чалов забил дебютный гол, а Сафонов часто спасал. Сборная России обыграла Камерун

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вчера, 21:24

Порадовали московскую публику победой.

Главные герои и события

Чалов забил первый мяч в футболке сборной. Форвард был рад помощи защитников и голкипера сборной Камеруна. Сначала Чалову позволили пробить головой с места. Затем вратарь соперника отбил мяч перед собой. Фёдор смело пошел в борьбу, рисковал получить бутсой по голове. Гол, конечно, улучшил настроение сборной России, которая с десятой минуты и до момента Кузяева допустила несколько грубых ошибок в обороне.

Высокая позиция защитников и полное отсутствие взаимопонимания – одна из причин моментов Камеруна, разрезающие передачи по левому полуфлангу, где играли Сильянов и Солдатенков – вторая причина. Хорошо, что голкипером был Сафонов, который четко выходил из ворот. Удар Облякова в штангу долго был главным моментом хозяев поля, но дальше увидели, что в защите Камеруна хватает свободных зон. По организации игры африканская команда не лучшая на своем континенте.

Техникой компенсировать безалаберность не получилось, впрочем, как и России. Не удавалось разыгрывать комбинации, но благодаря нескольким удачным действиям на правом фланге с переходом в центр команда Карпина забила важный мяч. Камеруну пришлось открываться, что в итоге успокоило ход матча для хозяев. Для долгожданной победы оставалось не упустить африканцев в контратаку, ведь в таком матче стоило побеждать. Можно поблагодарить человека в черной форме – голкипера Сафонова, он герой матча, и поругать оборону.

Состав и тактика команды

Восемь человек стартового состава России угадывались легко. Особенно в свете отсутствия Головина, который мог бы занять место в центре полузащиты рядом с Глебовым и Кузяевым. Капитаном Карпин назначил Баринова, а опытный защитник Джикия остался на лавке. Георгий уступил место Солдатенкову из «Крыльев Советов». Слева в обороне скорее ждали Горшкова, пускай это дебютант, чем Сильянова. Но Карпин тренировал защитника «Локомотива» в «Ростове», доверился знакомому человеку.

Также был вариант с Чаловым и Пиняевым в оттяжке и Соболевым на острие. Но тренерский штаб перестраховался на случай приличной игры Камеруна, поэтому «армейский» Фёдор появился в центре атаки, а рядом расположился Обляков. Фомин остался на лавке, что логично, форма Кузяева во Франции наталкивала на мысль о Далере в основе. Осталось разобраться с позициями полузащитников.

У Кузяева было больше свободы, а вот Баринов и Глебов держались глубже, хотя и оставляли свободные зоны. Попытка высокого прессинга от России не работала, но схема «4-3-3» была понятной. Волков активнее работал в атаке по правому флангу, а выход Соболева в перерыве вместо Чалова сохранил структуру игры. Форвард давил на опорника, а Пиняев и Обляков прессинговали защитников. Жаль лишь, что не было вертикальной связи, как у соперника. Не хватило разрезающих передач для создания моментов по центру. И не хватило гола Пиняева – попал в каркас ворот.

Работа главного тренера

Важно было победить, ведь родной публике сборную давно не показывали. Если мысленно отделять позиционную работу команды в статике, то получите приличные расположения футболистов. Но как только выдергивались – Камерун ловил пасами за спину. Хозяева поля пытались сыграть в пас, то вылезала давняя проблема сборной, а именно жесткий брак, когда три точных паса подряд это маленький подвиг.

Национальная команда играет так редко и лишена официальных поединков, что тяжело показать цельный футбол. Но для этого у сборной есть тренер. Сегодня Карпин работал осторожно. Камерунцы быстро справились с прессингом в стиле «Ростова». А дальше пошел подсчет ошибок. Сафонов допускал их реже, чем все остальные игроки обороны в двух составах. Плохо, что Карпин не настроил команду на подборы, но брака для этого было слишком много.

Соперник показался более техничной командой. Карпину стоило лучше изучать камерунцев, чтобы закрыть им фланги. Также не следовало рано убирать Чалова, ведь Соболев не вошел в игру. Выход братьев Миранчуков читался, но тоже не изменил поединок. Зато универсальность Кузяева позволила убрать с поля Баринова. И если отнять камерунские контратаки с чистыми выходами на ворота Сафонова, то получается лучший матч сборной России за пару лет.

А если добавить, что это редкий приличный соперник и удалось вовремя забить, то вместо скучной нулевой ничьей получили победу. Сафонов несколько раз выручил, Волков пару раз пробежался по флангу, а Карпин в последние полчаса матча сумел сбалансировать игру заменами. С мячом начали играть намного спокойнее и строже, чем до перерыва. Высокий прессинг оказался опасным для его авторов, а вот катание мяча поперек поля убивало время, что выгодно команде, которая ведет в счете.

Камеруну не хватило усиливающих замен. Но тренер Сонг понимал, что его защитники тоже умеют паниковать, как футболисты Карпина. Африканцы тоже осторожничали, выжидали хорошей атаки, но устали. До матча отмечали, что Камерун теперь не такой сильный, как был, а сегодня их подвел не класс, а реализация. А Чалов наоборот порадовал, выжал важный гол. Плохо, что не забили ещё раз после перерыва, чтобы зафиксировать победу, но были приятные моменты впервые за много месяцев.

Не хватало Головина, чтобы привязать инсайдов и форварда к хавбекам. Также мог пригодиться Джикия с его первым пасом. Но Георгий вряд ли готов физически. Боялись, что начнет проигрывать камерунцам в скорости еще сильнее, чем Солдатенков. Победили – важно для публики и морального состояния команды, но заставили нервничать – не отказались от старых привычек. Состав был боевым, поэтому смотрелась сборная России лучше, чем в снотворных поединках последних двух лет. Надо чаще играть дома, чтобы благодаря заполненным трибунам не засыпала совесть футболистов.