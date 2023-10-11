«Аякс» упал в зону вылета. Фанаты сорвали матч с «Фейеноордом», клубу нужен спаситель

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вчера, 15:57

Бардак в футбольном Амстердаме.

Хаос в управлении клубом

Сперцяну повезло, что не перебрался в «Аякс». Вокруг великого клуба много горя на ровном месте. У футболистов травмы, у бывших игроков проблемы с сердцем. Шесть лет назад случилась трагедия Нури. Молодой парень с трудом выжил после неожиданной комы три года назад. Бедняга прикован к постели, мозг никогда не восстановится полностью. Даже директор «Аякса» Ван дер Сар, который подал в отставку, но планировал доработать до конца лета и помочь с трансферами, схватил инсульт.

А в матче против «Ваалвейка» голкипер соперника потерял сознание после столкновения с форвардом соперника, все испугались за его жизнь. Вратарь Вассен пришел в себя в больнице, чего не скажешь про весь «Аякс». Команда на 16-м месте в таблице чемпионата из восемнадцати клубов. Понятно, что есть две игры в запасе с другими аутсайдерами, но пять очков в шести турах это провал для многократного чемпиона Нидерландов. Основные конкуренты успешно ушли в отрыв.

Трагичные события, связанные с клубом, разбросаны во времени, но беда к ним не пришла одна. Спортивного директора Овермарса и бывшего помощника тренера Богарда выгнали из клуба из-за домогательств к женщинам из компаний, которые работали с «Аяксом». Девушки настоятельно отказывали женатому Овермарсу и его дружку, но оба цеплялись снова и снова. Уже в день отставки Овермарса многие фанаты задали себе простой вопрос.

Почему в «Аяксе» покрывали людей, которые отправляли незнакомым женщинам фотографии своих органов и писали сообщения после настоятельных отказов? Нельзя скрыть повадки начальника, если подобное творит много месяцев подряд. Не стоило покрывать Марка. Пока женатый мужик гонялся за девушками, «Аякс» начал разваливаться. После ухода тренера тен Хага в «Манчестер Юнайтед» не нашли подходящего наставника, провели слабый сезон.

Фанаты сошли с ума от неудач

Болельщики «Тоттенхэма» и «Спартака» — опытные философы, спокойнее переживают новые неудачи. Фанаты «Аякса» привыкли к чемпионствам, у них семь титулов за последние тринадцать сезонов. Когда увидели безобразный футбол, то взбесились. Вели себя некрасиво. Чемпионский «Фейеноорд» громил «Аякс» в гостях, болельщики из Амстердама дважды срывали поединок, бросали на поле файеры, дрались с полицией за пределами арены.

Игру продолжили с момента остановки, команда тренера Стейна проиграла 0:4. Когда речь о клубах в стиле «Бенфики», живущих за счет удачных продаж, то нельзя ошибаться с наставниками. По меркам Ередивизи у «Аякса» нормальный состав для борьбы за зону Лиги чемпионов. Но вспомните летнюю бурную реакцию капитана Тадича, который устроил демарш и уехал в Турцию. Душан расторг контракт по собственному желанию.

После 5 сезонов, 105 голов и 112 ассистов сербский лидер «Аякса» разочаровался в кадровой политике любимого клуба. Тратили деньги, подписали игроков на 99 млн евро, но ни хорватский защитник Шутало, ни грузинский форвард Микаутадзе, ни воспитанник «Манчестер Сити» левый вингер Карлос Форбс не заиграли так удачно, как Де Лигт, Тадич и Кудус, которого отдали в «Вест Хэм». Также ушли Альварес, Тимбер и Басси.

А добил «Аякс» скандал со спортивным директором. Известный Мислинтат, работавший в «Боруссии» Д и «Арсенале», не справился лучше, чем бывший форвард клуба Хунтелаар. Менеджера обвинили в работе с агентами новичка команды Борны Сосы. У Мислинтата есть доля в компании людей, которые представляют хорвата. Конфликт интересов, но еще до завершения расследования «Аякс» уволил Свена из-за ссоры с тренером и визита в офис «Аякса» с криками на всех вокруг.

«Аякс» не сумел перестроиться

Тен Хаг раньше отмечал, что клубы из Нидерландов недооценивали соперников в Европе. Голландские команды этим похожи на российские клубы. Помним, как «Ростов» выбивал клуб из Амстердама из Лиги чемпионов. Но теперь Нидерланды на пятой строчке в рейтинге УЕФА . Секрет в том, что устроили массовые реформы, поняли, где заработать очки – в Лигах Европы и Конференций. АЗ , ПСЖ и «Фейеноорд» приняли в них участие и прогрессируют.

А вот «Аякс» отстает, катает ничьи. Клуб не перестроился со ставки на академию на ставку на скаутинг. Команда из Амстердама давно растила не только голландцев, среди воспитанников много футболистов других сборных. Но даже успешные ставки и выгодные продажи не позволили создать базис, который был раньше. Михелс и Кройф придумали систему, где каждая команда «Аякса» — от детей до главного состава, играет одинаково «4-3-3».

Сейчас труднее найти людей, которые понимают философию клуба. А лидеров, коим был Йохан в разных ипостасях, больше нет. Поэтому пригласили ван Гала консультантом. Луи помнит славные времена, побеждал с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Вот только у бывшего тренера очень опасная для жизни болезнь и не такой острый ум, как во времена чемпионства с АЗ в 2009-м году. Например, ван Гал даже допустил заговор на ЧМ -2022.

Хорошо, что Луи будет консультировать, живя в Португалии. Надеются, что его опыт поможет. У «Аякса» всего две победы в сезоне, у команды первый за 14 лет сезон без путевки в Лигу чемпионов. В клубе такого калибра рано или поздно найдут правильного директора и подберут удачного тренера. Вернется узнаваемый футбол, но «Аяксу» полезно вспомнить опыт «Спартака». Неважна история, если нет грамотного управления – не будет новых трофеев.

Команда заслужила холодный душ на старте сезона, но пора побеждать. Состав намного скромнее, чем во времена полуфинала Лиги чемпионов, так что «Аяксу» стоит готовить системные изменения. Игра первой команды – отражение развала клубной структуры. Футбол зависит от ярких личностей, а их остро не хватает.