«Пари НН» наравне с москвичами и пять осечек «Зенита». Команды, удивившие в РПЛ

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вчера, 18:57

«Крылья Советов» вообще на второй строчке.

Три поражения «Зенита»

У Семака всего две победы в последних пяти матчах. Пауза на игры сборных играет в пользу чемпионов, которым дальше светят матчи против «Крыльев Советов», «Ахмата» и «Краснодара». Поражения от «Локомотива» и «Оренбурга» заслуженные, соперники грамотно надавили на болевые точки чемпионов, как раньше сделали в РПЛ динамовцы. Ничья против ЦСКА должна была стать поражением. «Зенит» рисковал стартовать примерно как «Спартак», где подумывали уволить тренера, хотя в итоге решили взять паузу. Но если нестабильность клубов из Москвы давно не сюрприз, то 5 осечек Семака в 11 турах это нечто новое. Год назад у «Зенита» было на 9 пунктов больше, огромная разница для пятикратных чемпионов.

Атака «Крыльев Советов»

Игра команды Осинькина в защите совсем не удивляет, в прошлом сезоне они тоже время от времени чудили, что вело к поражениям, как против «Пари НН» в свежем туре РПЛ . Но «Крылья Советов» забили целых 25 мячей, больше чем «Зенит» и ЦСКА . Московские клубы точно не удивили, поскольку о проблемах Федотова из-за слабого трансферного лета ЦСКА , о незрелости и рискованности Абаскаля в «Спартаке», о давлении первого полноценного сезона на Галактионова в «Локомотиве» и о переформатировании «Динамо» в команду Лички говорили заранее. В столице все идет примерно так, как ждали, разве что «Спартак» подвел фанатов.

А вот на второе место «Крыльев Советов» после всех потерь мало кто ставил, если такие рискованные прогнозисты вообще были. Прогрессируют футболисты, толково готовит команду главный тренер Осинькин. Юный вингер Салтыков – очарование сезона, аргентинский диспетчер Гарре легко найдет себе в будущем богатый клуб. Бейл, Ежов, Костанса и Рахманович в разных линиях создают сказку для фанатов из Самары. Они давно этого ждали.

Девять поражений «Сочи»

Проблемы «Сочи» читались, поскольку нельзя ставить на успех, если входишь в сезон без сильного тренера и концепции обновления состава. Но даже после ухода Хохлова лучше не стало. У южной команды 9 поражений в 11 турах и серия из девяти подряд неудачных матчей с учетом кубковых поединков. «Сочи» играет безобразно во всех полевых линиях. Ведущий защитник Дркушич явно обиделся, что не отпустили в «Ниццу», потерял год в элитной лиге. Полузащитник Нобоа постарел, больше не лучший ветеран РПЛ , как в позапрошлом сезоне.

Мелкадзе это тень форварда, который нужен после ухода Кассьерры. Широкая схема с пятью защитниками не пугает оппонентов. «Сочи» в плохом состоянии, новичок Крамарич талантливый игрок атаки, но это нестабильный мастер. От вылета «Сочи» спасет лишь удачный поиск наставника, который на голову сильнее, чем Точилин.

Упрямая игра «Пари НН»

Тренер Юран доказывает, что зря с ним некрасиво обошлись в прошлом сезоне в «Химках». Подмосковный клуб сейчас в низшей лиге, а «Пари НН» Юрана наравне со «Спартаком», ЦСКА и «Динамо» в таблице РПЛ . Набрали 17 пунктов, заслужили из них где-то 15, то есть дело не строго в везении середняка. В этом сезоне у клуба из Нижнего Новгорода улучшились разные фазы игры. Надежная оборона, по сумме моментов соперников они близко к «Краснодару» и выше всех клубов из Москвы.

Появилась интересная работа в атаке при небольшом количестве моментов. Севикян запомнился красивыми обводками и ударами, а хавбек Калинский снова создает моменты. Отдали центрфорварда Сулейманова в «Локомотив», это потеря, но появился осмысленный футбол вторым номером. Защитник Гоцук, хавбек Майга и вратарь Нигматуллин понимают, чего от них требует Юран, поэтому «Пари НН» это современная версия «автобуса», грамотной игры скромной по ресурсам команды вторым номером.

Слабая защита «Ростова»

Год назад команда Карпина многовато пропускала, но 24 гола в 11 турах это худший результат сезона, что отбрасывает тень на надежды «Ростова» на ещё один удачный сезон в РПЛ . Для команды, которая была в шаге от второго места в прошлом чемпионате, это ужасный показатель. Одну из причин знаем. Влияла травма Осипенко, но даже с Максимом голкипер Песькяов может пропускать часто, поскольку есть второй аргумент в пользу невеселых для фанатов перемен. В Ростове-на-Дону тренер и футболисты на чемоданах.

Лидеры присматриваются к новым клубам, а Карпин планирует растить младших дочерей в Эстонии. Отсюда его заявления о возможном уходе из сборной. «Ростову» пора собраться, до предпоследнего места всего один пункт. На поле не хватает диспетчера, чтобы Комличенко получал идеальные моменты, а не забивал в свои ворота, как против соседских «горожан» в последнем туре.

Первое место «Краснодара»

Ивичу надо учесть одну важную статистическую деталь. «Краснодар», как и «Локомотив», показал самую большую разницу между реальными и ожидаемыми очками, исходя из качества моментов. «Горожанам» везет, если формулировать максимально просто. Дело не только в отсутствии линий офсайда, что помогло устроить камбэк против «Ростова», но и в явных пробелах в игре, которые компенсирует индивидуальный класс Сафонова, Волкова, Алонсо, Черникова, Сперцяна и Кордобы. Внимательный зритель отметит, что у «Зенита» были аналогичные отрезки за последние пять лет, класс игроков перекрывал недочеты в командной игре. Но «Краснодару» точно рано расслабляться, у них не настолько глубокий состав, как был у Семака с Кузяевым и Малкомом.