«Бавария» и ПСЖ даже не вторые, аутсайдеры в топ-3 и топ-5. Чемпионаты Европы громко ушли на паузу

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сегодня, 00:04

Поговорить есть о чём.

Мы уже посмотрели, при каких раскладах на паузу уходит чемпионат Англии – тут и спад «Сити», и «Тоттенхэм» в сенсационном статусе. Теперь смотрим, с чем отправляются на перерыв остальные топ-чемпионаты Европы.

Ла Лига. Прогресс Захаряна, андердог в топ-3, «Атлетико» отстаёт

Мадридский «Реал» возглавляет таблицу чемпионата Испании – выглядит дежурно. Зато необычно выглядит наличие другой команды в топ-3 – неожиданно высоко на стартовом отрезке запрыгнула «Жирона». Коллектив в позапрошлом сезоне заработал путёвку в элитный дивизион, а в предыдущем чемпионате финишировал на 10-м месте. Это отличный результат для новичка топ-чемпионата – но обычно за этим следует откат. «Жирона» же решила закрепить успех и сразу вклиниться в первую пятёрку. К слову, «сливочные» с ними уже забрали победу на классе – а дальше банде Мичела Санчеса предстоит пройти проверку прямыми конкурентами: «Атлетиком», «Барсой», «Бетисом», «Атлетико» и другими.

Сами каталонцы на пару с «матрасниками» располагаются чуть ниже. Пока больше похоже на напускную интригу – отстают от «Жироны» они всего на 1 и 3 очка соответственно. В оттяжке «Сосьедад» продолжает сокращать дистанцию от зоны ЛЧ . В прошлой кампании баски выдали свой лучший сезон и отобрались в главный еврокубок. Новый чемпионат стартовал с трёх ничьих подряд и одной победы в первых пяти матчах (5:3 с «Гранадой»).

Как ни парадоксально, у подопечных Иманола Альгвасила не возникло проблем с игрой на 2 фронта – а именно за это были опасения. 3 победы подряд, затем – поражение от «Атлетико» (1:2). Ситуация рабочая, в ней и осваивается Арсен Захарян. Правда, пока весь его прогресс – в увеличении времени на поле с 9 минут до 25.

Серия А. Танец миланцев, возрождение «Юве», «Наполи» ищет тренера

«Интер» и «Милан» слишком увлечены друг другом, чтобы обращать внимание на остальных – пока первая строчка разыгрывается между двумя миланскими командами. На короткой дистанции интересная ситуация – «нерадзурри» всерьёз взялись за дело и выиграли все свои первые 5 матчей чемпионата – в том числе дерби. Только в шестом туре уступили «Сассуоло», а затем поделили очки с «Болоньей» в восьмом. «Россонери» тем временем остались при одном поражении, остальные 6 матчей свели в свою пользу – и так обошли конкурента на повороте.

В радости чемпионской бойни не посвящён «Наполи» – действующий обладатель «скудетто» уже подумывает об отставке Руди Гарсии. Всё-таки неаполитанцы на старте успели проиграть «Лацио», потерять очки с «Дженоа» и «Болоньей». Теперь – 1:3 от «Фиорентины» после неудачного матча с «Реалом». Одна из альтернатив – Конте.

«Фиалки» тем временем поравнялись с «Ювентусом» – с 17 очками в активе идут на 4-м месте, целят на третье (мешает только «Старая синьора»).

Бундеслига. «Байер» – лидер, «Бавария» – даже не вторая

«Фармацевты» веселятся на вершине Бундеслиги, пока не проснулся действующий обладатель «салатницы». В очном поединке с «Баварией» подопечные Хаби Алонсо добыли ничью, в остальных матчах очков не теряли – но даже так «Штутгарт» каким-то образом отстаёт лишь на 1 балл (6 побед, одно поражение).

Мюнхенцам такие расклады не страшны – как бы не рвались на вершину остальные, именно у «Баварии» самый монструозный и мощный состав. Теперь – с форвардом-универсалом под стать команде. Но его ослабляет сам Тухель – де Лигта, например, выпускает максимум с замены (1 матч в старте за начальный отрезок сезона), вынуждая задуматься об уходе. Теперь – травма.

Также удивительно не видеть в первой тройке дортмундскую «Боруссию» и «Лейпциг». Первые слабо стартовали, но нагнали просевших мюнхенцев. Вторые при отобранных у «Баварии» (2:2) очках обожглись о «Байер», а перед паузой сыграли вничью с «Бохумом» (0:0). В любом случае времени на то, чтобы отыграться, у них предостаточно. А после паузы – не самые тяжелые столкновения с «Дармштадтом» и «Кёльном».

Лига 1. Американские горки на первой строчке, сильный старт аутсайдера

Когда лидер чемпионата сменяется несколько раз, это всегда красиво. Особенно в Лиге 1. Особенно без ПСЖ среди сменщиков. А парижане на старте прилично буксуют, давая пространство разгуляться.

Первым этим начал пользоваться «Монако» – подопечные Адольфа Хюттера набрали 11 очков в первых 5 матчах – обыграли «Клермон», «Страсбур» и «Ланс», поделили очки с «Нантом» и «Лорьяном».

Затем чуть-чуть карты смешала «Ницца», обыгравшая монегасков после их ничьи против «Лорьяна» – но в следующих двух турах коллектив обыграл «Марсель» с «Реймсом» и взошёл обратно на 1-ю строчку.

На один тур диктатуру в Лиге 1 установил «Брест», на протяжении предыдущих 4 сезонов – середняк и аутсайдер чемпионата Франции. К этому моменту подопечные Эрика Руа всё ещё держатся в зоне ЛЧ , а между ними и «Монако» – «Ницца» и ПСЖ . Первые идут без поражений, но с 4 ничьими, последние успели потерять очки с «Лорьяном», «Тулузой» и «Клермоном», уступили «Ницце».

И «орлята» могли бы забраться на вершину – всё же парижан и монегасков они уже обыграли, а при равенстве очков это – весомое преимущество. Да и вряд ли в первенстве будет широкий список конкурентов в споре за чемпионство.